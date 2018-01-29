Ülkemizin 2017 yılında elde ettiği ihracat rakamları 157 milyar dolar seviyesi ile genel olarak olumlu bir sonuç şeklinde değerlendirilse de sektörel anlamda önemli ayrışmaların yaşandığı bir yıl oldu. Geçtiğimiz yılın bu alanda kazananı otomotiv sektörü olurken en önemli ihracat kalemlerimiz arasında yer alan hazır giyim sektöründe yılın ilk yarısına yaşanan sıkıntılar önemli kayıpların yaşanmasına neden oldu. Euronun dolar karşısında güçlenmesi en önemli ihracat pazarımızın Avrupa Birliği ülkeleri olması nedeni ile istatistikleri yukarı taşıdı. Ayrıca Avrupa ekonomisinde yaşanan canlanma da ihracat rakamının yukarı taşınmasında oldukça etkili oldu.

İhracatta Pazar Gelişmeleri Sevindirdi

Otomotiv sektöründe Amerika pazarı; hazır giyim alanında İspanya ve Hollanda, tekstilde İtalya, kimyada Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD, çelik satışında İtalya, İsrail, İspanya, çeşitli metallerde İtalya, elektronik ve hizmette yeniden İtalya, İsrail ile Suudi Arabistan, makinede İtalya, Rusya, mobilyada İsrail, yaş meyve sebze alanında Rusya pazarlarında yaşanan artışlar ihracata büyük oranda katkı sağladı. En yüksek artış yüzde 244’le Irak’a mücevher, yüzde 136 ile İtalya’ya çelik ihracatında oldu. En büyük pazar kaybı ise Mısır’a yapılan çelik ihracatında gerçekleşti.

Hububat En Önemli Pazarlarında Güç Kaybetti

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe ihracat 2017 yılında yerinde saydı. Bu durumda sektörün 3 büyük pazarı olarak görülen Irak, Suriye ve ABD’ye gerçekleştirilen ihracattaki düşüşler büyük oranda etkili oldu. Sudan pazarında yaşanan yüzde 48,9 oranındaki düşüş de dikkat çekti.