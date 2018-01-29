2017 yılını 965 bin adetlik satış rakamı ile oldukça iyi bir şekilde kapatan otomotiv sektöründe yeni yılda satışlar durakladı. Sektör temsilcileri kur artışı, ticari araçlarda ÖTV’nin kaldırılacağı söylentisi ve Afrin harekatının satışların azalmasında önemli etkenler olduğunu belirtiyor.

Esnaf ÖTV Desteği Bekliyor

Genel olarak ticari araç satışlarını etkileyen durumların başında ticari araçlarda Özel Tüketim vergisinin kaldırılabileceğine yönelik söylentiler ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda basına yansıyan bu iddianın sektör açısından önemli bir belirsizlik olduğunu sile getiren İTO Motorlu Taşıt Satış ve Servisi Meslek Komitesi Başkanı Alp Gülan konunun bir an evvel netleştirilmesi gerektiğini dile getirdi. Esnafın satın alımlarında önemli oranda bir paya sahip olan ÖTV’nin kaldırılması ya da en azından esnafa bu konuda bir destek sağlanması durumunda satışların önemli oranlarda artabileceğini dile getiren Gülan, sektörün ihtiyacı olan hareketin bu sayede elde edilebileceğini söyledi.

Ocak Ayı Genel Olarak Keyifsiz Gidiyor

Ocak ayı satışlarının geçtiğimiz yıla oranda daha düşük olduğunu belirten Gülan, 2017 yılında da seneye iyi başlanmadığını ancak sonradan açılan satışların keyifli bir sene geçirmelerini sağladığını ifade etti. 2018 yılının da aynı şekilde sonradan açılacağını ve satışlarının artacağını düşündüklerini söyleyen Gülan, Afrin harekatı sonrası oluşan belirsizlik ortamının da satışları kısmen etkilemiş olduğunu, tüketicilerin alışverişlerini erteleyerek piyasanın önünü görmesini beklediklerini dile getirdi.