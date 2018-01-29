TEMSA Galatasaray İçin Harekete Geçti
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TEMSA Galatasaray İçin Harekete Geçti


TEMSA Galatasaray İçin Harekete Geçti
TEMSA Galatasaray İçin Harekete Geçti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 09:28:44
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TEMSA şimdiye kadar spor kulüplerine verdiği çeşitli desteklerle adından söz ettirmişti. Bunun ardından bu sefer Galatasaray için harekete geçti.

Spora desteğini farklı sponsorluk çalışmalarıyla sürdüren Türkiye’nin lider otomotiv üreticilerinden TEMSA, özel tasarım ile üretimini gerçekleştirdiği Maraton ile karayolu ulaşım sponsorluğunu üstlendiği Galatasaray Spor Kulübü için etkileyici ve duygusal bir reklam filmi hazırladı. TEMSA’nın “Bu Otobüs Diğerlerine Benzemez” ana mesajıyla hazırladığı filmin başrolünde Galatasaray U18 Takım Kaptanı Recep Gül var. Bir sporcunun başarıya giden yoldaki zorlu mücadelesinin, azmin ve fedakârlığın aktarıldığı film, Türk sporunun gelişiminde gençlere sahip çıkmanın ve altyapıların önemine de dikkat çekiyor. Filmde Recep Gül’ün yanı sıra Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Eray İşcan, Cedric Carrasso ve Koray Günter gibi Galatasaray’ın yıldız oyuncuları da yer alıyor.

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