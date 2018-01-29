Bitmiş Konut Almak Temelden Almaktan Daha Ucuza Geliyor
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Bitmiş Konut Almak Temelden Almaktan Daha Ucuza Geliyor


Bitmiş Konut Almak Temelden Almaktan Daha Ucuza Geliyor
Bitmiş Konut Almak Temelden Almaktan Daha Ucuza Geliyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-29 Saat: 10:24:57
Anasayfa Emlak Bitmiş Konut Almak Temelden Almaktan Daha Ucuza Geliyor

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın sektörün dinamiklerinin değiştiğini belirterek günümüzde bitmiş konutun maketten ucuza satıldığını söyledi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın maketten konut satışı devrinin kapandığını, günümüzde konut fiyatlarının her ay yüzde 1 düştüğünü belirtti. Geçmişte birçok müteahhidin sat-yap şeklinde çalışmasına rağmen artık sistemin değiştiğini belirten Akın artık önce yapıp ardından satıldığını söyledi. Temelden para vererek ucuza konut satın alma döneminin kapanmasının hem üretici hem de alıcı açısından daha iyi olduğunu söyleyen Akın sektörün sürekli değişim yaşayarak farklı durumları ortaya çıkardığını sözlerine ekledi.

Satılamayan Konut Miktarı Arttı

Bir sektör temsilcisi olarak sektördeki sorunları en iyi bileceklerden biri olan Akın satılmayan konut sorununa değindi. Tüm üreticilerin elinde bitmiş konut biriktiğini belirten Akın bu durumun konut fiyatlarının zaman içerisinde ucuzlamasına yol açacağını söyledi. Geçmişte bir projenin bitirildiğinde elde kalan konut miktarının yüzde 5 ila 8 arasında olduğunu söyleyen Akın, günümüzde bu durumun yüzde 50’lere yaklaştığını ifade etti. Mevcut durumun zaman içerisinde piyasanın dengesini daha aşağılarda oluşturacak bir durum inşa edeceğini söyleyen Akın sektörde özellikle büyük firmalarda bir batmanın söz konusu olmayacağını ancak biraz daha ağırdan hareket etmenin herkes için aha iyi olduğunu belirtti.

Yatırıma Devam Etmemiz Gerekir

İçinde olduğumuz süre boyunca farklı sıkıntılar ile boğuşmaya alışkın olan ülkemizin şimdi de Afrin’de önemli bir sorunu çözmeye çalıştığını belirten Akın, korkusunun burada yaşanabilecek bir tahrikin operasyonu savaşa çevirme ihtimali olduğunu dile getirdi. Temkinli davranarak istikrarı bozmayacak şekilde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Akın, hem sanayicinin hem de devletin yatırımlara ara vermeden devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın konut emlak
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