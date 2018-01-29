Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında son dakika gelişmeler yatırımcının ilgisini çekecek türden oldu. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın haftaya kaç liradan başladı? Cumhuriyet altını kaç lira? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Altın Yatırımcısı Fiyatlardan Memnun!

Altın piyasası son zamanların en hareketli dönemlerinden geçiyor. Fiyatlar yukarı doğru hareket ederken, yatırımcının yüzü gülmeye devam ediyor. Küçük yatırımcının gözü altın fiyatlarına çevrilirken, çeyrek altın geçtiğimiz haftayı ciddi bir artışla geride bıraktı. Dün itibariyle altın 163 liraya kadar ulaştı.

Bugünün güncel altın fiyatları ise şöyle oldu.

Çeyrek altın alışta 260 lira 84 kuruş seviyesinde haftaya başladı. Satış fiyatı ise 167 lira 36 kuruşa kadar yükseldi.

Yarım altının alış fiyatı 521 lira 45 kuruş olarak gözlemlendi. Satıştaki fiyatsa 534 lira 48 kuruşu gördü.

Bugün cumhuriyet altınının alış fiyatı bin 79 lira 16 kuruştan işleme başladı. Cumhuriyet altının satış fiyatınınsa bin 95 lira 46 kuruş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Altın yatırımcısı yatırımlarını genellikle cumhuriyet veya çeyrek altın olarak yaparken, altına yatırım yapmanın farklı yolları da var. Çünkü bu yatırım araçlarının satışında işçilik maliyetleri kazançtan düşülüyor. Bu kaybı yaşamak istemeyen altın yatırımcısı tercihini gram altından yana kullanabilir. Bunun yanında altın hesabı da yatırım için farklı bir seçenek olabilir. Bu kapsamda bankaların altın hesaplarını değerlendirebilir, vadeli yada vadesiz hesapla güncel fiyatlardan altın birikimi yapabilirsiniz.

Altın yatırımcısı için diğer bir seçenek ise altın fonları! Bu fonlar altın ve altına dayalı yatırım araçlarıyla işliyor. Fonlar dahilinde getirisi sabit olan menkul kıymetler yanında repo işlemleri de söz konusu oluyor.

Tüm bunlar yanında kısa vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız, altın sizin için riskli gruplar arasında yer alacaktır. Bu durumda yatırım için farklı seçenekleri kullanmak avantaj sağlayacaktır. Yatırımı uzun vadeli yapmayı düşünüyorsanız, altın en güvenilir limanlardan biri olacaktır.