29.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Cumhuriyet Altını Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
Advert Advert Advert


29.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Cumhuriyet Altını Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!


29.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Cumhuriyet Altını Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!
29.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Cumhuriyet Altını Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-29 Saat: 10:33:39
Anasayfa Altın&Döviz 29.01.2018 Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu? Cumhuriyet Altını Ne Kadar? Altın Piyasasında Son Durum!

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında son dakika gelişmeler yatırımcının ilgisini çekecek türden oldu. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın haftaya kaç liradan başladı? Cumhuriyet altını kaç lira? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasasında son dakika gelişmeler yatırımcının ilgisini çekecek türden oldu. Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın haftaya kaç liradan başladı? Cumhuriyet altını kaç lira? Hepsi ve çok daha fazlası haberimizde…

Altın Yatırımcısı Fiyatlardan Memnun!

Altın piyasası son zamanların en hareketli dönemlerinden geçiyor. Fiyatlar yukarı doğru hareket ederken, yatırımcının yüzü gülmeye devam ediyor. Küçük yatırımcının gözü altın fiyatlarına çevrilirken, çeyrek altın geçtiğimiz haftayı ciddi bir artışla geride bıraktı. Dün itibariyle altın 163 liraya kadar ulaştı.

Bugünün güncel altın fiyatları ise şöyle oldu.

Çeyrek altın alışta 260 lira 84 kuruş seviyesinde haftaya başladı. Satış fiyatı ise 167 lira 36 kuruşa kadar yükseldi.

Yarım altının alış fiyatı 521 lira 45 kuruş olarak gözlemlendi. Satıştaki fiyatsa 534 lira 48 kuruşu gördü.

Bugün cumhuriyet altınının alış fiyatı bin 79 lira 16 kuruştan işleme başladı. Cumhuriyet altının satış fiyatınınsa bin 95 lira 46 kuruş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Altın yatırımcısı yatırımlarını genellikle cumhuriyet veya çeyrek altın olarak yaparken, altına yatırım yapmanın farklı yolları da var. Çünkü bu yatırım araçlarının satışında işçilik maliyetleri kazançtan düşülüyor. Bu kaybı yaşamak istemeyen altın yatırımcısı tercihini gram altından yana kullanabilir. Bunun yanında altın hesabı da yatırım için farklı bir seçenek olabilir. Bu kapsamda bankaların altın hesaplarını değerlendirebilir, vadeli yada vadesiz hesapla güncel fiyatlardan altın birikimi yapabilirsiniz.

Altın yatırımcısı için diğer bir seçenek ise altın fonları! Bu fonlar altın ve altına dayalı yatırım araçlarıyla işliyor. Fonlar dahilinde getirisi sabit olan menkul kıymetler yanında repo işlemleri de söz konusu oluyor.

Tüm bunlar yanında kısa vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız, altın sizin için riskli gruplar arasında yer alacaktır. Bu durumda yatırım için farklı seçenekleri kullanmak avantaj sağlayacaktır. Yatırımı uzun vadeli yapmayı düşünüyorsanız, altın en güvenilir limanlardan biri olacaktır. 

altın fiyatları çeyrek altın ne kadar cumhuriyet altını fiyatı gram altın kaç lira
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir?
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!