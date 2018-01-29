Suudi Prensin Patronluk Yaptığı Şirket Hisseleri Bu Sabah Çıldırdı!
Advert Advert Advert


Suudi Prensin Patronluk Yaptığı Şirket Hisseleri Bu Sabah Çıldırdı!


Suudi Prensin Patronluk Yaptığı Şirket Hisseleri Bu Sabah Çıldırdı!
Suudi Prensin Patronluk Yaptığı Şirket Hisseleri Bu Sabah Çıldırdı! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-29 Saat: 10:45:25
Anasayfa Eko Gündem Suudi Prensin Patronluk Yaptığı Şirket Hisseleri Bu Sabah Çıldırdı!

Suudi Prens El Velid bin Talal iki aylık gözaltı süresi sonunda yeniden özgürlüğüne kavuştu. Bu haber Talal’a ait şirket hisselerini olumlu etkiledi. Hisselerdeki hareketlilik yukarı yönlü oldu.

Suudi Prens El Velid bin Talal iki aylık gözaltı süresi sonunda yeniden özgürlüğüne kavuştu. Bu haber Talal’a ait şirket hisselerini olumlu etkiledi. Hisselerdeki hareketlilik yukarı yönlü oldu.

Şirket Hisseleri Yüzde 10 Değer Kazandı

Suudi Prens bilindiği üzere 2 aydan uzun bir zamandır gözaltında tutulmaktaydı. Gözaltına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Prensin adı yolsuzluk iddialarına karışmıştı. Suudi yönetimi konuyla ilgili derin bir soruşturma sürecine başlamıştı.

Gözaltı süreci ise dün itibariyle sona erdi. Suudi Arabistan’ın sayılı zenginleri arasında yer alan Prens El Velid bin Talal sonunda serbest bırakıldı. Gündemde bomba etkisi yaratan bu gelişme, Suudi Prensin patronu olduğu şirket hisselerinin bu sabah itibariyle yüzde 10’luk sıçrama yaşamasını beraberinde getirdi. Prensin şirketi Kingdom Holding olarak belirtilirken, holdingin yatırım şirketi olarak faaliyet gösterdiği biliniyor. Şirketin faaliyet alanı ise sadece ülke içi değil, uluslararası piyasaları kapsıyor.

Kingdom Holding Hisseleri Güne Kazançla Başladı

Kingdom Holding adlı uluslararası yatırım şirketi Riyad Borsasında işlem görüyor. Borsa açılışında şirket ait hisselerde görülen artış yatırımcının yüzünü güldürecek türden oldu. Açılışta Kingdom Holding’e ait hisseler yüzde 10’luk değer artışına imza attı.

Favaz Abdulaziz Alhokair’in Şirket Hisseleri Yüzde 7,6 Değer Kazandı

 Ülkenin milyarderleri arasında bulunan Prens El Velid bin Talal yanında, ülkenin önemli iş adamları arasında yer alan Favaz Abdulaziz Alhokair de serbest bırakılanlar arasında oldu. Alhokair’e ait şirket hisseleri de borsada işlem görenler arasında! Suudi iş adamına ait şirketin hisseleri de serbest bırakılma ardından yüzde 7,6’yı bulan oranda değerlendi. 

suudi prens suudi arabistan riyad borsası kingdom holding
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir?
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!