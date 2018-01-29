IKEA'nın Kurucusu Hayatını Kaybetti
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IKEA'nın Kurucusu Hayatını Kaybetti


IKEA'nın Kurucusu Hayatını Kaybetti
IKEA'nın Kurucusu Hayatını Kaybetti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 10:49:17
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Son zamanların en önemli girişimcilerinden birisi olan Ingvar Kamprad son olarak IKEA'nın kurucusu olarak tanınıyordu. Ünlü girişimci hayatını kaybetti.

20’nci yüzyılın en büyük girişimcilerinden biri olan Ingvar Kamprad, kısa süreli bir hastalığın ardından, İsveç Småland’taki evinde ailesinin arasında, 91 yaşında hayatını kaybetti

IKEA’nın Türkiye franchise’ı olan MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş.’yi bünyesinde bulunduran Maya Holding A.Ş.’nin ve IKEA Türkiye’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer yayınladığı mesajda, “Kamprad’ın, çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratma vizyonu, uzun yıllar boyunca pek çok girişimciye yol gösterecek ve ilham verecek” dedi.

IKEA'nın 2005 yılında Türkiye'ye getirilmesine öncülük eden MAYA Holding ve IKEA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Özsüer, Ingvar Kamprad’ın vefatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “IKEA’nın kurucusu, çok değerli Ingvar Kamprad’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 91 yıllık hayatı boyunca yaptıklarıyla dünyada önemli bir iz bırakan Kamprad, topluma ışık tutacak vizyonuyla değerli bir miras bıraktı. Çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratma vizyonu, uzun yıllar boyunca pek çok girişimciye yol gösterecek ve ilham verecek” dedi.

Maya Holding A.Ş.’nin sahibi olduğu MAPA Mobilya ve Aksesuar Pazarlama A.Ş., 2005 yılından bu yana IKEA’nın Türkiye franchise'ı olarak faaliyet gösteriyor. IKEA, Türkiye’deki farklı üreticilerden yıllık yaklaşık 600 milyon dolar düzeyinde alım yapıyor.

Ingvar’ın En Önemli Önceliği, ‘Çoğunluk İçin Daha İyi Bir Günlük Yaşam Yaratma’ Vizyonu Oldu

1926 yılında İsveç’te doğan Ingvar Kamprad, henüz 17 yaşındayken, postayla sipariş alan küçük bir şirket olan IKEA’yı kurdu ve çeşitli ürünler satmaya başladı. Güçlü bir girişimcilik ruhuna sahip olan Kamprad, insanların nasıl yaşadıklarıyla ilgileniyordu ve herkesin daha iyi bir yaşamı hak ettiğine inanıyordu. Ingvar Kamprad, 1988 yılından itibaren organizasyonda aktif rol almasa da bilgisini ve enerjisini IKEA çalışanlarıyla paylaşarak danışman olarak katkıda bulunmaya devam etti.

Ingvar Kamprad ekonomi haber basın bülteni
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