Rönesans Holding'den 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' Yarışması
Advert Advert Advert


Rönesans Holding'den 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' Yarışması


Rönesans Holding'den 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' Yarışması
Rönesans Holding'den 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' Yarışması Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 10:53:06
Anasayfa Şirketler Rönesans Holding'den 'Sürdürülebilir Geleceği Tasarla' Yarışması

Lider inşaat şirketlerinden birisi olan Rönesans Holding bir süredir düzenlenen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışmasını devam ettirirken başvuruların başladığı açıklandı.

Sürdürülebilirlik kavramını iş yapış modelinin temeline yerleştiren Rönesans Holding, sürdürülebilir hayat için bir kez daha geleceğin profesyonelleri olan üniversite öğrencileriyle buluşuyor. Avrupa’nın en büyük 10’uncu inşaat şirketi olan ve dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhidi listesinde 38’inci sıraya yükselen Rönesans Holding tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışması için başvurular başladı. 11 Mayıs 2018 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, öğrenciler bu yıl da, doğal kaynakların verimli kullanıldığı, çevreye saygılı, her aşamada sürdürülebilir yaşam döngüsünü önceliğine alan projelerle yarışacak. Dereceye giren gençler, çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, Rönesans Holding’de staj ve çeşitli eğitim programlarına katılma şansına sahip olacak.

Bu Yıl Sosyal Sürdürülebilirlik de Ön Planda

Geleceğin mimar ve mühendislerini ‘sürdürülebilirlik’ kavramı üzerine düşünmeye ve projeler geliştirmeye yönlendiren Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması’nda, gençlerden kentsel alanda arazinin, doğal kaynakların en uygun şekilde kullanıldığı, sosyal yaşamın temel alındığı, karma kullanımlı kent yapıları projelendirmeleri bekleniyor. “Gelecek Burada Başlıyor” mottosuyla yola çıkılan Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması bu yıl özel kategorileriyle de dikkat çekiyor. Buna göre, gençler, “kentsel gelişim ve değerlendirme”, “yenilikçi fikir ve detay çözümü”, “ileri üretim ve atık yönetimi” ile “görsel tasarım” ve “sosyal sürdürülebilirlik” kategorilerindeki projeleriyle de değerlendirilecek ve ödüllendirilecek.

Başvurular İçin Son Tarih: 11 Mayıs 2018

Başvuruların 11 Mayıs 2018 tarihine devam edeceği yarışmaya, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinde, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Mühendisliği ve Şehir Bölge Planlama eğitimi alan öğrenciler katılabilecek. Yarışmacıların bireysel veya en fazla 5 kişiden oluşan ekiplerle katılabileceği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Yarışması”na surdurulebilirlik.ronesans.com web sitesinden online olarak başvurmak mümkün olacak. Toplam 120.000 TL para ödülünün verileceği yarışmada birinciye 20.000 TL, ikinciye 16.000 TL, üçüncüye 14.000 TL para ödülü verilecek.

“Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam' Ödülü

Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen Sürdürülebilir Geleceği Tasarla Projesi, Rönesans Holding’e ödüller getirmeye devam ediyor. Bu yılın en ilgi çekici ödülü ise Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nden geldi. Derneğin 2009 yılından bu yana yürüttüğü ve en iyi kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının seçildiği KSS Pazaryeri Etkinliği’nde bu proje, “Sürdürülebilir Kalkınma Akademi Ödülleri” kapsamında, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam” ödülünü almaya hak kazandı

rönesans holding ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir?
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!