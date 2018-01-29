RAMSEY Yurt Dışında Büyümeye Devam Ediyor
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RAMSEY Yurt Dışında Büyümeye Devam Ediyor


RAMSEY Yurt Dışında Büyümeye Devam Ediyor
RAMSEY Yurt Dışında Büyümeye Devam Ediyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 10:58:26
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Erkek giyim markası olan RAMSEY son dönemlerde yurt dışı hedeflerini büyüttü. Afrika'da yeni bir mağaza açılışı gerçekleştirdi.

Erkek modasının öncü markalarından RAMSEY yurtdışı büyüme planları çerçevesinde yepyeni bir coğrafyaya adım attı. Güney Afrika’daki ilk mağazasını Johannesburg’ta “Mall of Africa”da açan RAMSEY, yurtdışındaki mağaza sayısını 20’ye yükseltti. Gürmen Group Yönetim Kurulu Başkanı ve Güney Afrika’nın İstanbul Fahri Konsolosu Remzi Gür ile Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa; Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve Güney Afrika Türkiye Büyükelçisi Pule Isaac Malefane’nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

“Hedefimiz Global Marka Olmak”

Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan yaptığı açıklamada RAMSEY’in uzun vadede hedefinin ‘global bir marka’ olduğuna dikkat çekti. Doğan, “Hedefimiz; var olduğumuz ve yeni açılacağımız pazarlarda erkekleri sahip olmaktan mutluluk duyacakları yenilikçi koleksiyonlarımızla tanıştırmak ve markamızla onlara erişilebilir lüks moda deneyimini yaşatmak” dedi.

“Güney Afrika, Büyüyen Ekonomisiyle Perakende Sektörü İçin Önemli Bir Pazar”

Güney Afrika’nın RAMSEY’e yepyeni bir coğrafyanın kapılarını açtığını belirten Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’den Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Balkanlar’a uzanan mağazacılık ağına sahip markamızı yepyeni bir coğrafyaya; Afrika kıtasına taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Güney Afrika, sahip olduğu toplam nüfus, kişi başına düşen milli gelir ve gelişime açık ekonomisiyle perakende sektörü için önemli bir pazar. Afrika kıtasının en büyük ekonomisi ve Sahraaltı Afrika’nın ekonomik lideri konumunda olan Güney Afrika ayrıca Türk perakendecileri ülkesine çekmek için de çok istekli. Tüketici talebi perakende sektörü için büyük fırsatlar barındırıyor.”

“Sırada Cape Town ve Pretorya’da Açılacak Mağazalar Var”

Güney Afrika’nın RAMSEY’in uzak coğrafyalara açılma planlarını hayata geçirmek için de önemli bir adım olduğunun altını çizen Doğan, “Johannesburg mağazamızın açılışı ile birlikte Cape Town ve Pretorya şehirlerinde de mağaza açmak için çalışmalarımıza başladık. Türkiye’ye komşu ülkeler, Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar’a odaklı yurtdışı büyüme planlarımız da aralıksız devam ediyor” dedi.

RAMSEY ekonomi haber basın bülteni
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