Kordsa 2017 Yılında Rekor Patent Başvurusu Gerçekleştirdi
Advert Advert Advert


Kordsa 2017 Yılında Rekor Patent Başvurusu Gerçekleştirdi


Kordsa 2017 Yılında Rekor Patent Başvurusu Gerçekleştirdi
Kordsa 2017 Yılında Rekor Patent Başvurusu Gerçekleştirdi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 11:04:10
Anasayfa Şirketler Kordsa 2017 Yılında Rekor Patent Başvurusu Gerçekleştirdi

Sabancı Holding ortaklığında gerçekleşen Kordsa 2016 yılında kırdığı patent rekorunu 2017 yılında da kırarak son derece dikka tçekti.

Ar-Ge ve inovasyonu yaptığı her işin merkezine koyan, lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri sektörlerinin öncü şirketi Kordsa, 2016 yılında imza attığı toplam 128 buluş, 407 patent başvurusu ve 121 onaylanmış patentinin ardından 2017 yılını da rekor patent başvurusuyla kapadı.

2017 yılında toplam patent portföyünü yaklaşık %60 oranında artıran Kordsa’nın, yıl sonu itibariyle dünya genelinde 167 buluşu, 664 patent başvurusu ve 168 onaylanmış patenti bulunuyor. Kordsa’nın buluş sayısı da 2017 yılında %14 olarak rekor şekilde arttı. Kordsa’nın en fazla buluşa imza atan Ar-Ge ekipleri %71 ile İzmit tesisi ve %26 ile Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi oldu.

Kordsa, bugün dünyaya teknoloji ihraç ediyor, global çapta iş birliklerine ve projelere imza atıyor. Açık inovasyon anlayışıyla hareket eden Kordsa, aldığı ödüllerle de “güçlendirici” konumunu pekiştiriyor. Kordsa, son olarak Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen İnovalig Ödülleri’nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde üçüncülük ödülüne ve “Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma” temasıyla düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde, Ar-Ge Merkezleri 5. Performans Endeksi Sonuçlarına göre, tekstil kategorisinde birincilik ödülüne lâyık görülmüştü.

kordsa ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir?
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
29.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!
Kripto Paralar Yükselişe Geçti!