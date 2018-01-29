Ar-Ge ve inovasyonu yaptığı her işin merkezine koyan, lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri sektörlerinin öncü şirketi Kordsa, 2016 yılında imza attığı toplam 128 buluş, 407 patent başvurusu ve 121 onaylanmış patentinin ardından 2017 yılını da rekor patent başvurusuyla kapadı.

2017 yılında toplam patent portföyünü yaklaşık %60 oranında artıran Kordsa’nın, yıl sonu itibariyle dünya genelinde 167 buluşu, 664 patent başvurusu ve 168 onaylanmış patenti bulunuyor. Kordsa’nın buluş sayısı da 2017 yılında %14 olarak rekor şekilde arttı. Kordsa’nın en fazla buluşa imza atan Ar-Ge ekipleri %71 ile İzmit tesisi ve %26 ile Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi oldu.

Kordsa, bugün dünyaya teknoloji ihraç ediyor, global çapta iş birliklerine ve projelere imza atıyor. Açık inovasyon anlayışıyla hareket eden Kordsa, aldığı ödüllerle de “güçlendirici” konumunu pekiştiriyor. Kordsa, son olarak Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen İnovalig Ödülleri’nde İnovasyon Stratejisi kategorisinde üçüncülük ödülüne ve “Ar-Ge ve İnovasyonla Kalkınma” temasıyla düzenlenen 6. Özel Sektör Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Zirvesi’nde, Ar-Ge Merkezleri 5. Performans Endeksi Sonuçlarına göre, tekstil kategorisinde birincilik ödülüne lâyık görülmüştü.