yüksek seviyesinden yaptı. Endeks değerindeki artış yüzde 0,53’ü gösterirken, yükselişin BIST 100’e yansıması 531 puan oldu.

BIST 100 Endeksi Hafta Açılışını Rekorla Yaptı!

BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle başladı. Yükseliş tüm zamanların rekorunu beraberinde getirdi. BIST 100 endeksi gün açılışında 121.341,20 puanı gördü.

Bankacılık Endeksi Açılışta Yüzde 0,79 Değer Kazandı

Borsa İstanbul’un bugünkü açılışında bankacılık endeksi de artış yönlü hareket etti. Endeksteki değer artışı yüzde 0,79 oranında gerçekleşti. Holding endeksinin hafta ve gün açılışı da yukarı yönlü oldu. Değerdeki artış yüzde 0,26’ya denk geldi.

Tek Kaybeden Sigorta Oldu

Borsanın bugünkü açılışında sektörel endekslerin haftaya iyi başladığı dikkatlerden kaçmadı. Günün ve haftanın en iyi başlangıcını ulaştırma yaptı. Sektör endeksindeki değer artışı yüzde 1,51’i buldu. Açılışta tek kaybeden sektörü ise sigorta olarak gözlemlendi. Endeks güne yüzde 0,10’luk kayıpla başladı.

Borsada Hafta Kapanışı!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen haftayı değer artışıyla tamamlamıştı. Endeks değeri Cuma günkü kapanışta rekor tazelemiş ve kapanış göstergeleri 120.701,92 puanı kaydetmişti. BIST 100’deki bu gelişmeleri ise pay piyasalarının alımları tetiklemişti.

Bugün Konut Fiyat Endeksi Açıklanacak

Piyasalar bugün yurtiçinde açıklanacak konut fiyat endeksi verilerini takip edecek. Yurtdışından gelecek açıklamaların başını ise ABD vatandaşlarının kişisel gelir ve harcamaları çekecek.

Borsa analistlerine göre BIST 100 endeksi teknik açıdan 121 bin 500 puan seviyesinde direnç noktasına ulaşacak. Endeksin destek noktası ise 119 bin puanda olacak.