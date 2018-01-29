Ofis ortamında saatlerce çalışan pek çok kişi; hep aynı hareketleri yapmaktan, sürekli aynı yerde oturmaktan dolayı kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları başta olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanıyor. Hastanelerde fizik tedavi gören hastaların çoğunluğunun ofis çalışanı olduğu belirtilirken, en sık karşılaşılan hastalıkların; karpal tünel sendromu, tenisçi dirseği, De Quervain sendromu, boyun fıtığı, bel fıtığı, kireçlenme ve omurga eğriliği olduğu ifade ediliyor.

Uzun süre oturarak çalışmanın sigara içmek ile eş değer olduğuna özellikle vurgu yapılırken; çalışan kişinin 20 dakikada bir ayağa kalkması ve kişinin vücut postürüne uygun ofis mobilyası tercih etmesi tavsiye ediliyor.

Türkiye’de ofislerde sağlıklı yaşam hareketinin öncüsü olan, dünya standartlarında vücut şekline ve sağlığına uygun ofis mobilyaları üreten Bürotime’ın Genel Müdürü Şaban İren;“Yaşamımızın büyük bir kısmı işimiz gereği ofis ortamında geçiyor. Saatlerce oturarak çalıştığımız bazen de işe dalıp kıpırdamayı unuttuğumuz anlar oluyor. İşte tüm bunları gözeterek; ofislerin nasıl daha eğlenceli, daha konforlu hale getirileceğini, çalışanların sağlığına zarar vermeyecek hatta katkıda bulunacak ürünleri nasıl tasarlayabileceğimizi ilke edinerek, bu yönde çalışmalar yürütüyoruz “ açıklamasında bulundu.

Sizi Hareket Etmeye Yönelten Masa

Son trendlere bakıldığında, çalışanların hareketsiz ofis hayatlarının getirdiği rahatsızlıklara duyarlı bir bakış açısı ile geliştirilen tasarımların ön plana çıktığı gözlemleniyor. Bürotime Ürün Yöneticisi Birtan Baç, “Ofis çalışanlarının uzun süreli masa başında çalışmasının oldukça zararlı olduğu bilincinden hareketle, ergo - dinamik ve esnek çalışma alanları sunan Set isimli masayı tasarladık. Kullanıcısına ayakta çalışma imkânı tanıyan Set, dijital kumandası ve ayarlanabilir buton seçenekleriyle çalışmak istediğiniz minimum ve maksimum yüksekliği sabitleme imkânı sunmaktadır. Ürünü, aynı zamanda ofis içi çalışma senaryolarına cevap verebilecek şekilde teknolojik detaylarla da donattık. Örneğin; masanın zamanlayıcısını ayarlayarak belirli periyotlarla ya da sizin istediğiniz bir zaman ayarı ile masa otomatik olarak kalkabiliyor ve sizi hareket etmeye yönlendiriyor” açıklamasında bulundu.

Doğru Çalışma Koltuğu Vücudun Şeklini Alır

Normal postüre uygun olmayan oturma biçimi, kas ve eklemlere baskı yaparak vücudun fiziksel limitlerini zorluyor. Baç, “Tümüyle ayarlanabilir ergonomik bir koltuk, çalışanın vücut postürünün doğru bir şekilde konumlandırılmasını sağlar. Bürotime olarak bir çalışma koltuğu tasarlarken, her kişiye uyum sağlayacak bel boşluğunu doğru biçimde dolduran sırt kısmı, kullanıcısını rahat ve konforlu hissettiren ürünler olmasına dikkat ediyoruz. Örneğin, kullanıcısının sırt şeklini alan ve hareketine göre de destekleyen Frame adlı ürünümüz, ayarlanabilir kol desteği ve hava kanallı yapısıyla ofis çalışanları için daha fazla ergonomi sunuyor” açıklamasında bulundu.