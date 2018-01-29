Avrasya Tüneli’nin, birinci işletme yılı faaliyet sonuçları açıklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin verileri baz alınarak yapılan analize göre, tünel ilk yılında sürücülere ve ekonomiye kazançlarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Atatürk Havalimanı-Kozyatağı koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, geçtiğimiz yıl ekonomiye; 23 milyon saat tasarrufu ile 895 milyon liralık zaman, 30.000 ton yakıt tasarrufu ile 286 milyon liralık yakıt, 18.000 ton CO 2 emisyonu azalımı ile 23 milyon liralık emisyon, 109 milyon araç-km azalması ile 6,9 milyon liralık kaza maliyeti tasarrufu sağlandı. 2017 yılını 15,6 milyon araç geçişiyle tamamlayan Avrasya Tüneli’nin ekonomiye toplam katkısı da 1,2 milyar TL’ye ulaştı. Çift yönlü günlük seyahatlerinde ise sürücüler 17,72 TL yakıt ve 25 TL zaman tasarrufu sağladı.

Avrasya Tüneli’nin 2017 faaliyetlerinde dikkat çeken diğer başlıklar şöyle:

Sürüş Alışkanlıkları Değişti

22 Aralık 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Avrasya Tüneli’nden 15,6 milyon toplam araç geçişi sağlandı. Açılış tarihinden bu yana 1,8 milyon farklı plakalı araç, iki kıta arasındaki seyahatte Avrasya Tüneli’ni deneyimledi. Tüneli ağırlıklı 1. Sınıf (otomobil) araçlar kullandı. Araçların %94,6’sı 1. sınıf, %5,4’ü ise 2. sınıf (minibüs) oldu. Tünel açıldığından bu yana günlük araç geçişlerinde %100’ün üzerinde artış sağlandı. Araçların tüneli tercih etme oranı Asya yönünde %52 iken, Avrupa yönünde %48 oldu. Tünelin ulaştığı günlük maksimum araç sayısı 15 Ekim 2017 tarihinde 65.875 birim araç oldu.



Kaza Yapan Araca Ortalama 2 Dakikada Müdahale

Tünel içinde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 2 dakika 12 saniye içinde müdahale edildi ve ortalama 12 dakika 3 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Bu süreler dünyadaki benzer projelerin ortalamasının da oldukça altında kaldı.

Tünel içerisinde arıza, kaza gibi durumlar yaşayan kişiler üzerinde gerçekleştirilen ankette, bahse konu durumlarda işletme tarafından sağlanan hizmetlerden sürücülerin memnun kalma oranı %98 olarak tespit edildi.

Çağrı merkezi tarafından bir yılda yaklaşık 100 bin çağrı cevaplandırıldı.

Karbon Emisyonlarında Yüzde 22 Oranında Düşüş

Tünelin bulunduğu bölgede, işletmeye açılmadan önce ve açıldıktan sonra yapılan onar aylık hava kalitesi ölçümlerinde partikül madde oranında %32, karbon konsantrasyonlarında ise %22 düşüş belgelendi.

Avrasya Tüneli İşletme ve Bakım Binası, %35 su tasarrufu, %22 enerji tasarrufu, %50 geri dönüşümlü malzeme kullanımı, bisiklet parkı, sürdürülebilir peyzaj planı ve yeşil eğitime destek gibi temel başlıklarda topladığı puanlarla, çevreye duyarlı yeşil bina statüsünde LEED Gold Sertifikası’na sahip oldu.

Sosyal ve Çevresel Fayda

22 Aralık 2016 ile 3 Ocak 2017 tarihleri arasındaki 3,3 milyon liralık geçiş ücreti Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’na bağışlandı.

Avrupa yakasında şehir ile deniz arasındaki yaya bandı 55m’den 277m’ye çıkartılarak İstanbulluların sahil şeridine erişimi kolaylaştırıldı.

Avrupa Yakası’nda bulunan sahil parkının iyileştirilmesi çerçevesinde 11.642 adet yeni ağaç dikildi, engelli standartlarına uygun yaya üstgeçitleri ve hemzemin yaya geçitleriyle parka erişim kolaylaştırıldı, 2,7 km uzunluğunda bisiklet yolu ve yaya yolları inşa edildi, oyun ve egzersiz alanları yenilendi. Çocuk oyun alanları adet olarak %100, ağaçlandırma yaklaşık olarak %400 arttırıldı.

Avrasya Tüneli Müzesi Büyük İlgi Gördü

İşletme binası içindeki Avrasya Tüneli müzesini 1000 kişiden fazla kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler, son teknoloji dijital sergi öğeleri ile oluşturulan müze ortamında Avrasya Tüneli inşaatına ilişkin bilgi edinebiliyor.

2017 Yılında 3 Yeni Ödül

Uluslararası Tünelcilik Birliği (ITA) “Yılın Projesi Ödülü”, Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası (EBRD) “En İyi Çevresel ve Sosyal Uygulamalar Ödülü” ve ENR “Küresel En İyi Tünel Projesi Ödülü” gibi dünyanın en prestijli finans ve tünelcilik ödüllerine sahip olan Avrasya Tüneli, 2017 yılında da 3 yeni ödüle sahip oldu.