Formülünden fosfatı çıkararak çevre ayak izini azaltan Fairy, sürdürülebilirlik çalışmalarını bir adım daha öteye taşıyor.

Fosfatsız ürünleri kullanarak denizlerdeki oksijenin tükenmesine engel olmak ve deniz yaşamını desteklemek adına “Balıklar Boğulmasın” diyen Fairy ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) işbirliği bu kez CarrefourSA’lara taşınıyor.

Fairy, Türk denizlerinin korunmasına verdiği destek kapsamında “1 PAKET=1 DESTEK” kampanyası gerçekleştiriyor.

Kampanya kapsamında CarrefourSA’lardan 1-14 Şubat tarihleri arasında alınacak her Fairy ile denizlerin korunmasına destek sağlanmış olacak.

Siz de CarrefourSA’lardan alacağınız her Fairy ile denizlerimizin korunmasına destek olabilirsiniz.