MetLife Emeklilik ve Hayat’ın, 12-14 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Vizyon Toplantısı’nda, 2017 yılı performansı değerlendirilirken 2018 yılı stratejileri de konuşuldu.

MetLife Türkiye’nin geleneksel Vizyon Toplantısı’nın bu yılki ana konuları “yenilenen strateji”, “dönüşüm” ve “dijitalleşme” oldu. MetLife Genel Müdürü Deniz Yurtseven’in liderliğinde engin bir birikim ve tecrübe ile genç ve yenilikçi fikirlerin buluştuğu, sıradışı bir sinerji ikliminin yakalandığı Vizyon Toplantısı’nda, 2017 yılı sonuçları değerlendirildi ve önümüzdeki dönem hedefleri çalışanlarla paylaşıldı.

MetLife’ın yenilenen stratejisine vurgu yapan bir açılış konuşması gerçekleştiren MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven, şunları söyledi: “Küresel stratejimizdeki yenilenme kapsamında, kurumumuz adına önemli bir dönüşüm yılı olan 2017’yi, tarihçemizde olumlu iz bırakan bir dönem olarak hatırlayacağız. Ocak ayında gerçekleştirdiğimiz Vizyon Toplantımız bu başarıların daha iyi anlaşılması adına bizlere güzel bir fırsat veriyor. Bir yandan yenilenen stratejimizin iş süreçlerimize entegrasyonu, diğer yandan yenilenerek, daha dinamik ve çağın ruhuna uygun bir çizgiye kavuşan kurumsal kimliğimizin uygulanması ve içselleştirilmesine yönelik yoğun çalışmalarla geçen yıl boyunca gösterdiğimiz performansın, her türlü övgünün ötesinde olduğunu düşünüyorum. Yenilenen stratejimiz kapsamında belirlenen “MetLife. Hayata Birlikte Yön Verelim” sloganı markamızın müşterilerimizle kurduğu ortaklığı ifade ediyor. Bu söylem, işimizin tam merkezine yerleştirdiğimiz müşteri odaklılığı ve artık müşterilerimizin iç görüleriyle şekillendirdiğimiz ürün ve hizmetlerimizin temelindeki ana felsefeyi çok güzel özetliyor. Ayrıca geleceğin sigortacılığını bugünden kurgulayan bir kurum olabilme yönünde, artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelen, üretimden tüketime tüm kalıpları değiştiren-dönüştüren dijital devrimin nimetlerinden daha fazla yararlanmamız ve işimizin kalbindeki müşterilerimizi daha fazla yararlandırmamız gerektiğini bu söylem altında gerçeğe dönüştüreceğimiz bir yıl olacak.”

MetLife Türkiye’nin ilk yıllarında koyduğu vizyonu hatırlatan ve sigorta sektöründe ilk beş içinde yer alma hedeflerini ikinciliğe kadar yükselerek aştıklarını belirten Yurtseven: ”Türkiye’deki güçlü büyümemizi istikrarlı bir şekilde sürdürüp, ana faaliyet alanlarımız olan Hayat ve Ferdi Kaza sigorta branşları ile Bireysel Emeklilik’te başarılı büyüme oranlarına ulaşarak, sergilediğimiz performans ile MetLife küresel yapılanması içinde EMEA bölgesinin lokomotif ülkelerinden biri olduğumuzu bir kez daha kanıtlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. MetLife olarak,Türkiye pazarına girdiğimiz 2012 yılından günümüze kadar müşterilerimize değer katmak için çalışmalarımızı sürdürürken, şirket için en önemli başarı kriterinin “yenilenen strateji”, “dönüşüm” ve “dijitalleşme” olduğunun altını çizmek istiyorum.” dedi.

Şirketin 2018 hedeflerinin paylaşıldığı Vizyon Toplantısı çalışanlara keyifli anlar yaşatan etkinlik ve eğlencelere de sahne oldu. 2018 yılına takım olmanın verdiği güçle hızlı bir başlangıç yapan MetLife Emeklilik ve Hayat çalışanları, 2018 yılının büyüme yılı olacağını vurguladı.