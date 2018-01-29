Kim Der Kış Mevsimi! Restoranlar Tam Kapasite Doldu
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Kim Der Kış Mevsimi! Restoranlar Tam Kapasite Doldu


Kim Der Kış Mevsimi! Restoranlar Tam Kapasite Doldu
Kim Der Kış Mevsimi! Restoranlar Tam Kapasite Doldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-29 Saat: 11:40:03
Anasayfa Eko Gündem Kim Der Kış Mevsimi! Restoranlar Tam Kapasite Doldu

Kış mevsimini yaşadığımız şu günlerde, Muğla ilinin Marmaris İlçesindeki tüm sosyal alanlar, kafeler ve restoranlar; güzel havanın etkisiyle doldu taştı. Bu mevsimde tam kapasite çalışan işletmeler yoğunluktan memnun olduklarını kaydetti.

Kış mevsimini yaşadığımız şu günlerde, Muğla ilinin Marmaris İlçesindeki tüm sosyal alanlar, kafeler ve restoranlar; güzel havanın etkisiyle doldu taştı. Bu mevsimde tam kapasite çalışan işletmeler yoğunluktan memnun olduklarını kaydetti.

Vatandaş Sahillere Akın Etti!

Muğla’nın Marmaris İlçesi yaklaşık on gündür sağanak yağmurun ve lodosun etkisi altındaydı. Ve sonunda Marmarislilerin beklediği güneş kendini gösterdi. Hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar sahillere, yürüyüş parkurlarına, restoranlara ve kafelere akın etti. İlçe merkezindeki termometreler 19 dereceyi gösterirken, kendini dışarıya atan yerli ve yabancı turistler ilçedeki işletmelerin yüzünü güldürdü.

Marmaris’teki Atatürk Caddesi ile Siteler Mahallesi arasında yer alan sahil yolundaki yoğunluk dikkatlerden kaçmadı. 7 kilometre boyunca iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık gözlemlendi. Hareketli bir gün yaşayan sahil yolunda yer alan işletmeler de bu kalabalıktan nasibini aldı.

Kafelere İlgi Yüksek Oldu

Yoğunluğun görüldüğü diğer bir alansa Marmaris Yat Limanıyla, Uzunyalı Sahilinde bulunan işletmelerde kaydedildi. Bölgedeki restoranlar ve kafeler tam kapasite hizmet verdi. Yemek yemek isteyen vatandaşlar masaların boşalmasını bekledi. Kafelerde bir çay içmek ise uzun bir bekleyiş sonrasında mümkün oldu.

Kendini Marmaris sokaklarına ve caddelerine atan vatandaşlar güneşi özlediklerini, havayı değerlendirmek için evden çıktıklarını, aileleriyle günün tadını çıkardıklarını belirtti. Çocukların karne tatilinde olması ise kalabalığın iki kat artmasını beraberinde getirdi.

Marmarisli işletmeler son zamanların en yoğun günlerinden birini yaşadıklarını, hareketli günleri özlediklerini, vatandaşların restoran ve kafelere olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etti.

Meteorolojiden gelen bilgilere göre ilçe genelinde hava sıcaklıkları bu haftanın ortasına kadar aynı şekilde devam edecek. 

muğla marmaris marmaris ilçesi meteoroloji
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