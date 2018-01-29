Ortadoğu'yu Finansal Hizmetlerde Geliştirecek Anlaşma İmzalandı
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Ortadoğu'yu Finansal Hizmetlerde Geliştirecek Anlaşma İmzalandı


Ortadoğu'yu Finansal Hizmetlerde Geliştirecek Anlaşma İmzalandı
Ortadoğu'yu Finansal Hizmetlerde Geliştirecek Anlaşma İmzalandı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 11:37:09
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Ortadoğu Bölgesinin finansal anlaşma teknolojik bir üst haline dönüştürülmesi için çalışmaların devam ettiği ifade edilmişti. Bu konuda ilk anlaşma imzalandı.

22 Ocak 2018 Abu Dabi’nin Uluslararası Finans Merkezi olan Abu Dabi Global Market (ADGM) ve Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu (Bahreyn EDB), Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde (MENA) önemli bir ilke imza atarak finansal teknoloji (FinTek) alanında iş birliği anlaşmasını hayata geçirdi.

Bölgenin önde gelen iki FinTek merkezi arasında imzalanan bu anlaşma, FinTek’in gelişmesi için iş birliğine açık ortak bir zemin oluşturarak bölgeyi öne çıkaracak. Bahreyn EDB ve ADGM, yeni teknolojiyi sahiplenerek finansal hizmetlerde ekonomik büyümeyi teşvik edecek girişimlerle birlikte Ortadoğu ve Afrika bölgesinin FinTech sektöründeki güçlü yönlerine odaklanacak.

ADGM Finansal Hizmetler Düzenleme İdaresi CEO’su Richard Teng yaptığı açıklamada: “MENA bölgesinde ilk FinTek Mutabakat Anlaşması'na tanıklık ettiğimiz için heyecanlıyız. Bu iş birliğiyle birbirimizin güçlü yönlerini değerlendirerek MENA bölgesinde canlı bir FinTek ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Bahreyn Ekonomik Kalkınma Kurulu ve özellikle de yakın zamanda Abu Dabi’de gerçekleşen ilk ‘Bölgesel Düzenleyiciler FinTek Yuvarlak Masa’ toplantısı sırasında yaptığımız istişarelerden açıkça anlaşılabileceği gibi, her anlamda iş birliği ve karşılıklı desteğin önemine değer veriyoruz. Burada daha hızlı bir FinTek büyümesine destek olmak için MENA bölgesindeki ortak düzenleyicilerle daha bağlantılı ve daha iş birlikçi bir ağ kurmak amacıyla ortağımızla yakın bir şekilde çalışmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Bahreyn EDB Finansal Hizmetler Müdürü David Parker ise şunları kaydetti: "Geçen yıl Bahreyn'de ve bölge çapında FinTek konusunda heyecan verici gelişmelere tanık olduk. FinTek sektörü global olarak 50 milyar dolar civarında bir yatırıma şahit oldu, ama Ortadoğu ve Afrika bölgesi bunun yalnızca yaklaşık %1'ini alabildi. Bahreyn’de bu sektörde büyüme için büyük bir potansiyel olduğunu biliyoruz ve doğru ekosistemi yaratarak buna yatırım yapıyoruz. Bölgesel gelişimimiz adına son derece ilham verici bir anlaşmaya imza attığımıza inanıyoruz. Bahreyn’de devam eden bir dizi düzenleyici yasal reform, ‘FinTek’i de içeren ve yeni fırsatlardan oluşan geniş bir yelpazeye erişimi kolaylaştıracak. Aynı zamanda hem konvansiyonel hem de İslami şartlara uygun kitlesel fonlama yollarını destekleyecek. Bölge çapında daha fazla girişimin hızlı bir şekilde gelişmesini sağlayacak bu anlaşmanın sonuçlarını görmek için sabırsızlanıyoruz.”

Bir uluslararası finans kurumu ve FinTek merkezi olarak önemli aşamalar kaydeden ADGM, hem bölgede hem globalde FinTek ekosistemini oluşturmak için stratejik ortaklıklar kuruyor. En son Bahreyn EDB ile gerçekleştirdiği FinTek ortaklığıyla ise halihazırda Asya, Avustralya, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya uzanan FinTek merkezlerini daha da genişletiyor. Bu anlaşma, bölgenin kusursuz bir FinTek merkezi olarak konumlandırma çabalarının bir uzantısı. Anlaşma, Bahreyn’de yeni bir Amazon Web Servisleri (AWS) Bölgesinin kurulmasını, ulusal e-cüzdan lansmanını ve 2018’in ilk çeyreğinde açılması planlanan MENA bölgesinin en büyük FinTek merkezinin geliştirilmesini içeriyor.

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