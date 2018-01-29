Türk Telekom Tambu Eskiye Götürdü
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Türk Telekom Tambu Eskiye Götürdü


Türk Telekom Tambu Eskiye Götürdü
Türk Telekom Tambu Eskiye Götürdü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 12:02:55
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Türk Telekom tarafından tasarlanan özel klavye Tambu eğlenceli çıkartmalar ve atasözleri gibi özellikler sayesinde eski mahalle günlerine geri döndürdü.

Türk Telekom, Türkiye’ye özgü özellikleriyle alanında birçok yeniliğe imza atan yerli dijital klavyesi TAMBU’ya özel bir film hazırladı. Tambu’da yer alan hareketli çıkartmalar, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler tipik bir Türk mahallesinde geçen eğlenceli diyaloglarla birlikte bir gencin gözünden konu ediliyor.

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Türkiye’ye has içerikleri ile alanında önemli bir yeniliğe ve ilke imza atan yerli dijital klavyesi Tambu özelinde hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu. Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor. Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi Tambu’da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF'ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor. Filmin sonunda da tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen TAMBU Klavyenin günün her saati yaşadığınız duygulara ve olaylara tercüman olması mesajı veriliyor.

29 Ocak’ta yayına giren filmi https://youtu.be/6R-rWeeXQGA linkinden izleyebilirsiniz.

TAMBU Dünyanın Her Yerinde!

Türk Telekom, ilk yerli dijital klavye ve platform uygulaması Tambu Türkçe ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkes için coğrafya ve operatör bağımsız olarak sunuluyor. Dünyanın her yerinde herhangi bir operatör müşterisi tarafından kullanılabilir durumda olmasıyla da öne çıkan Tambu, eğlenceli ve akıllı bir Türkçe klavye kullanmak isteyenlerin favorisi durumuna geldi.

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