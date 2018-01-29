Kripto para birimlerinden meydana gelen piyasadaki dalgalı seyir son 24 saatte de devam etti. Dün rekora koşan Bitcoin, bugün yüzde 4,74 değer kaybetti. Piyasanın işlem hacmindeki düşüşse 10 milyar doların üzerinde oldu.

Kripto Para Piyasası Gelişmeleri! Kayıp Büyük Oldu

Kripto para birimleri gündemdeki yerini korurken alınan önlemler, çıkan olumsuz haberler ve yetkililerin açıklamaları piyasanın istikrarlı bir şekilde ilerlemesine engel oluyor. Bu kapsamda piyasada işlem gören sanal para birimleri dalgalı bir seyir izliyor. İnişli çıkışlı gelişmeler yatırımcıyı korkutsa da, piyasaya olan ilgi halen devam ediyor.

Kripto paralardan oluşan piyasanın son 24 saatlik gelişimi şöyle oldu. Toplamı bin 495 adeti gösteren bu paraların işlem hacmi 24 saatlik zaman diliminde aşağı yönlü seyretti. Azalış yüzde 1,9’u buldu. İşlem hacmindeki gerileme 11 milyar dolar olarak kayda geçti. Kripto para piyasasının işlem hacmi azalışlar sonrasında 572 milyar 360 milyon dolar seviyesine indi.

Sanal paraların işlem gördüğü piyasa sayısı 8 bin 195 olarak kayda geçti. bu piyasalar dahilindeki işlem hacmi 25 milyar 395 milyon dolara denk geldi.

Piyasanın en büyükleri olan 5 kripto paranın 24 saat içerisinde yaşadığı değişim ise şöyle gerçekleşti. Bitcoin piyasanın en büyüğü olmaya devam etti. Aldığı pay ise piyasanın yüzde 33,4’lük bölümü oldu. Bitcoin geçen 24 saatte yüzde 4,74 oranında değer kaybetti. İşlem fiyatı 11 bin 370 dolara kadar düştü.

Düşüş yönlü hareketler Ethereum’da da görüldü. Azalış yüzde 1,74’ü gösterdi.

Bitcoin Cash’ın günlük kaybı yüzde 1,68’i buldu.

Cardano’daki değer azalışı yüzde 5,66 gibi yüksek bir oranda hayata geçti.

Piyasanın en büyük 5 birimi arasında yükselen tek kripto para Ripple olarak belirlendi. Ripple son 24 saat içerisinde yüzde 2,11 değer artışına ev sahipliği yaptı.