Memur Emeklileri Dikkat! İkramiye Farkı Başvurusunda Son Gün Bugün!
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Memur Emeklileri Dikkat! İkramiye Farkı Başvurusunda Son Gün Bugün!


Memur Emeklileri Dikkat! İkramiye Farkı Başvurusunda Son Gün Bugün!
Memur Emeklileri Dikkat! İkramiye Farkı Başvurusunda Son Gün Bugün! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-29 Saat: 12:28:40
Anasayfa Eko Gündem Memur Emeklileri Dikkat! İkramiye Farkı Başvurusunda Son Gün Bugün!

30 yılın üzerinde çalışmasına rağmen, emekli ikramiyesini 30 yıllık süre üzerinden alan emekliler dikkat! Emekli ikramiye farkına yönelik başvurular bugün bitecek! Mesai bitiminden sonra başvuru kabul edilmeyecek.

30 yılın üzerinde çalışmasına rağmen, emekli ikramiyesini 30 yıllık süre üzerinden alan emekliler dikkat! Emekli ikramiye farkına yönelik başvurular bugün bitecek! Mesai bitiminden sonra başvuru kabul edilmeyecek.

Başvurular Mesai Bitimine Kadar Devam Edecek

30 yılın üzerinde hizmet süresine sahip ve 7 Ocak 2015’den önce emekli olmuş vatandaşları yakından ilgilendiren ikramiye farklarında büyük gün bugün! Buna göre hayatta olan ve ikramiye farkı için başvuru yapmayan memur emeklileri başvurularını bugün mesai bitimine kadar yapmak zorunda. Aynı şekilde vefat eden memur emeklilerinin hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde aynı haklardan yararlanama şansı yakalayacak.

SGK’ya Başvurmayı İhmal Etmeyin!

Alınan karara göre 30 yıldan fazla çalışmış memur emeklilerine, fazladan verdikleri hizmetler için ikramiye farkı ödenecek. Bu kapsamda ikramiye farkını almak isteyen memur emeklisi vatandaşlar öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine ilgili başvuruyu yapacak. Başvuru süreci ardından ikramiye farkının 7 bin 500 liralık bölümü, başvuruyu takip eden 3 aylık sürede emeklinin hesabına aktarılacak. İkramiye farkı 7 bin 500 liranın üzerindeyse kalan bölüm, yasal faizi de dahil olmak üzere önümüzdeki yıl emekli memura ödenecek.

İkramiye farkını almak isteyen vatandaşlar için açıklanan başvuru süresinin sonuna bugün itibariyle gelindi. Yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 39 Ocak 2018 olarak duyuruldu. Dolayısıyla bugüne kadar başvurusunu ertelemiş olan memur emeklileri ikramiye farkı ödemeleri için mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumlarına ilgili başvurularını iletmek zorunda.

İkramiye farklarının kaç liraya denk geldiği ise memur emeklisinin hizmet süresine, makamına ve aldığı görev tazminatına göre farklılık gösteriyor. 

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