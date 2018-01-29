Otomotiv ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerinde önem taşıyan boru sistemlerinde dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri ve ülkemizin bu alandaki lider şirketi Bantboru, sanayi kuruluşları sıralamasındaki yükselişini sürdürüyor. İSO İkinci 500 sıralamasında 2016 yılında 445. sıraya çıkan Bantboru, 2017 yılında yurt içi satışları ve ihracat pazarlarındaki genişlemeyle daha yüksek bir noktayı hedefliyor.

2017 Yılında Yüzde 35 Büyüme

Şirketin 2017 yılı performansını ve 2018 yılına ait hedefleri değerlendiren Bantboru Yönetim Kurulu Başkanı Siracettin Gider, küresel ekonomik koşulların sertleştiği bir dönemde, başarılı sonuçlara imza attıklarını kaydetti ve 2017 yılı içerisinde yüzde 35 ciro büyümesi elde ettiklerini söyledi. Bantboru’nun, 2017 yılı ihracatı da yaklaşık 15 Milyon Euro oldu.

Kritik Öneme Sahip Sistemlerin Güvenilir Üreticisi

Sanayi üretiminde 45 yıllık köklü bir geçmişe sahip bulunan Bantboru, 30 bin metrekarelik kapalı alana yayılı Ar-Ge ve üretim tesislerinde hammaddeden nihai ürüne kadar tüm prosesleri kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Otomotiv sektöründe yakıt ve fren hidroliği gibi performans ve güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemler için çift katlı boru üretimi gerçekleştiren Bantboru, soğutma alanında ise, buzdolaplarında kondenser sistemlerinde kullanılan tek katlı boruları üretiyor.

23 Ülkeye İhracat Yapıyor, Küresel Ayak İzini Genişletiyor

23 ülkeye ihracat gerçekleştiren Bantboru’nun otomotiv sektörüne yönelik ürünleri, dünyada üretilen her 100 araçtan 4’ünde kullanılıyor. Şirket, 2017 yılında dahil olduğu TURQUALITY® desteğinin de gücüyle, küresel ayak izini genişletecek adımları hızlı ve güvenli bir şekilde atıyor.

İhracat gelirlerinin, cironun yüzde 40’ını oluşturduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Gider, devamla şunları söyledi: “Otomotiv sektöründe, lider ulusal ve küresel otomotiv üreticilerinin, yeni nesil elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere, en önemli programlarında proje ve iş ortağı olarak yer alıyoruz. 2018 yılında ihracat gelirlerimizi yüzde 25’in üzerinde arttırmayı ve 19 Milyon Euro düzeyine yaklaştırmayı hedefliyoruz. İhracat büyümesini sürdürülebilir belirlediğimiz hedef pazarlarda, ülkelerin ihracat gücünü artırmada devlet desteğine dünyada en iyi örneklerden birini oluşturan TURQUALITY® programının da katkısıyla, marka algımızı ve bilinirliğimizi artırmayı hedefliyoruz.”

Endüstri 4.0 Rekabet Ortamına Dijital Dönüşümle Hazırlanıyor

Sert ekonomik iklimin, sert rekabet koşullarının, günün yeni normali haline geldiğini belirten Bantboru Yönetim Kurulu Başkanı Gider, “Teknoloji ve sanayinin birinci gündem maddesini oluşturan Endüstri 4.0, iş modellerini olduğu kadar, rekabetin kurallarını da baştan yazıyor. ‘Dönüşüm Başlıyor’ sloganı ile yürüttüğümüz dijital dönüşüm çalışmalarımız, yeni nesil teknolojilerle süreçlerimizin birbirine tam entegrasyonunu ve müşterilerimizle daha da yakın çalışabilmemizi sağlayacak” dedi.

İş Yapış Şekli ve Sosyal Angajmanlarıyla Gerçek Dünya Şirketi

2017 yılında kendisini en çok mutlu eden gelişmelerden birinin, şirketin istihdam sayısındaki artış olduğunu belirten Siracettin Gider, “Bugün, profesyonel birikimleri, uzmanlıkları ve işlerine gösterdikleri özenli tutkuyla Bantboru’nun en önemli gücünü ve varlığını oluşturan 500’ün üzerinde çalışma arkadaşımız var. Her biriyle gurur duyuyorum, her birine çalışmaları için teşekkür ediyorum” dedi.

Bantboru’nun bir diğer adımının da Off-Road sporunda rekabete katılmak olduğunu belirten Gider, “Rekabetin ve performansın en üst düzeyde yaşandığı, insan ve teknolojinin zorlu şartlarla mücadelesini temsil eden bu sporda artık biz de varız. Takım liderimizin, Türkiye’nin tek kadın yarışmacısı ve şampiyonu olması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Cinsiyet eşitliğine öteden beri verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, idari kadrolarımızın ve yönetim ekiplerimizin yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. 2018 ve sonrasında kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli küresel platformlarda somut adımlarla yer alacağız. Parlak bir geleceği, 45 yıllık köklü geçmişinin gücüyle yazan Bantboru, gerek iş yapışı, gerekse sosyal angajmanları ile gerçek bir dünya şirketi kimliği taşıyor” şeklinde konuştu.