Araç Sahipleri 31 Ocak Tarihine Dikkat! Motorine Zam Kapıda
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Araç Sahipleri 31 Ocak Tarihine Dikkat! Motorine Zam Kapıda


Araç Sahipleri 31 Ocak Tarihine Dikkat! Motorine Zam Kapıda
Araç Sahipleri 31 Ocak Tarihine Dikkat! Motorine Zam Kapıda Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-29 Saat: 12:45:01
Anasayfa Eko Gündem Araç Sahipleri 31 Ocak Tarihine Dikkat! Motorine Zam Kapıda

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber bu defada zam olarak geldi. Akaryakıt zamlarından motorinde nasibini aldı. Yapılan açıklamaya göre motorine zam 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren pompalara yansıtılacak.

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber bu defada zam olarak geldi. Akaryakıt zamlarından motorinde nasibini aldı. Yapılan açıklamaya göre motorine zam 31 Ocak 2018 tarihinden itibaren pompalara yansıtılacak.

Dizel Araç Sahipleri Motorine Zam Geliyor!

Araç sahiplerinin akaryakıta gelen zamlarla başı dertte! Son olarak benzine gelen zam vatandaşın belini bükerken, yeni bir zam haberi daha geldi. Bu defa zammın konusu motorin oldu. Alınan bilgilere göre motorin zammı 10 kuruş olarak uygulanacak. Akaryakıta gelen son zam benzine uygulanmıştı. Benzin zammı 12 kuruşu bulmuş, benzinin litre satış fiyatı zamla birlikte 6 liralık sınırı aşmıştı.

Araçlar Otoparklarda Kaldı

Araç sahiplerinin akaryakıta gelen zamlarla olan imtihanı sürerken, arabası olanlar zamların yüksek olduğundan dert yandı. Akaryakıt zamlarının bitmek tükenmek bilmediğini belirten tüketiciler, araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmadıklarının altını çizdi. Bazı otomobil sahipleri araçlarını otoparka bıraktıklarını belirtirken, bazıları aracını satmayı planladığını dile getirdi. Bunların yanında birçok vatandaş toplu taşımaya yöneldiğini söylemeyi ihmal etmedi.

Petrol Piyasasında Ham Petrol Fiyatları Arttı!

Akaryakıta ardı ardına gelen zamların nedeni ise küresel piyasalardaki petrol fiyatlarından kaynaklandı. Ham petrolde varil fiyat son zamanların en yüksek seviyesini gördü. Piyasanın en fazla talep ettiği Brent petrol fiyatı 3 yılın zirvesine tırmandı. Aynı şekilde Batı Teksas tipi ham petrolün fiyatları arttı.  Ham petrol piyasasında fiyatların yukarı yönlü seyrini ise OPEC ve Rusya’nın aldığı üretimdeki kısıtlama kararı tetikledi. Azalan üretim, uluslararası piyasada fiyatların artmasını sağladı. OPEC ve Rusya’nın kısıtlama kararı ise bir süre daha devam edecek. 

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