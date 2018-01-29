Wolfteam Hayranlarına 300 Lira Hediye Kodu Veriyor
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Wolfteam Hayranlarına 300 Lira Hediye Kodu Veriyor


Wolfteam Hayranlarına 300 Lira Hediye Kodu Veriyor
Wolfteam Hayranlarına 300 Lira Hediye Kodu Veriyor Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 12:39:20
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Tükiye'nin en çok oynanılan oyunlarından birisi olan FPS oyunu için hazırlanan Wolfteam dergisi hayranları için 300 lira değerinde hediye kodu veriyor.

30 milyonu aşan Wolfteam oyuncusunun beklediği dergi sonunda bayilerde satışa çıktı. Netmarble Türkiye tarafından hazırlanan Wolfteam Dergisi’nin yeni sayısı dopdolu bir içerik ve oyuncuların başka hiçbir yerde bulamayacağı hediye kodlarıyla tüm Türkiye’de 10 TL fiyatla satışa çıktı.

300 TL Değerinde Hediye Kodu

Wolfteam Dergisi’nde yer alan ve başka hiçbir yerde bulunmayan 300 TL değerindeki hediye kodu ile oyuncular, EM4A1 Ultimate gibi oyunda en fazla talep gören pek çok silaha, aksesuara ve karaktere 30 gün boyunca sahip olabilecekler.

Dopdolu Bir İçerik

10’uncu yılını kutlayan Wolfteam’in en yeni silahlarının analizlerinden en sevilen oyuncularla röportajlara kadar son bir yılda Wolfteam dünyasında gerçekleşen tüm yenilikler dergide yer buluyor. Okuyucular Mardin ve Lima gibi haritaların detaylarını, efsane kahramanlar ile oyuna yeni katılan karakterlerin bilgilerini ve kazanma taktiklerini bu sayıda bulabilir.

Ünlü Yayıncılarla Röportajlar

Ünlü oyun yayıncılarından Furkan ''BLoodRappeR'' Çinici Wolfteam Dergisi’ne konuşurken, Wolfteam Türkiye Kupası 2017’nin öyküsü ile şampiyon HWA Gaming takımı ile yapılan röportajlar kupa heyecanını derginin sayfalarına taşırken yeni sezonla ilgili bilgiler de paylaşılıyor. Oyuncular, en sevilen Wolfteam yayıncıları ve Wolfteam kızları ile yapılan renkli söyleşilerin yanı sıra, deneyimli oyuncu Raunen de soruları cevapladı.

Netmarble ile Eğlence Bitmez

Wolfteam Dergisi, aynı zamanda pek çok Netmarble oyunuyla ilgili yapılan güncellemeler, yeni eklenen silah ve karakterler, Netmarble dünyasındaki küresel gelişmeler, yeni başlayacak olan çeşitli oyun turnuvalarıyla ilgili kuralların yer aldığı kapsamlı ve doyurucu haberleri de içeriyor.

Dergide, Netmarble’ın diğer PC ve mobil oyunları Lineage 2: Revolution, Paramanya, MARVEL Future Fight, MStar, Hounds, Goley’e ait taktikler, hikayeler ve oyunların farklı yanları tanıtılıyor. Üstelik bu oyunların eğlencesini artıracak hediye kodları da dergide yer alıyor.

Tükenmeden Alın

Satışa çıktığı ilk hafta içinde Türkiye’de en çok satan dergilerden biri olan ve geçen sayısında tüm baskıları tükenen Wolfteam Dergisi’ni okumak ve muhteşem hediyelerini almak için acele edin. Wolfteam Dergi, D&R, Migros, Carrefour ve pek çok süpermarketlerde satışa sunuldu.

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