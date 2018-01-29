Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet ve otomatik gayrimenkul değerleme platformu Endeksa iş birliğiyle Emlakjet kullanıcılarına sunulan “Evimin Değeri” uygulaması kısa sürede ses getirdi. Ev almak ya da satmak isteyenlerin ilgili konutun özelliklerini girerek gerçek fiyatını görmesini sağlayan ürünün eylül ayında hayata geçirilmesinden bu yana geçen 2 ay içinde yaklaşık 6.500 kişi evinin değerini tek tıkla öğrenmek için Emlakjet’e başvurdu. Bu kısa sürede üründen yararlanan kullanıcı sayısı bir ayda yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Evinin değerini öğrenen kullanıcılar arasında emlak danışmanlarını arayarak işlem yapmak isteyenlerin sayısı ise yüzde 20 arttı. Bu artış gerçekten emlak alım-satımı ile ilgilenenlerin bu hizmetten yararlandığının bir göstergesi oldu.

Moral: “Evini Hızlı Satmak İsteyenler Uygulamayı Sevdi”

Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral, kullanım verilerine ilişkin değerlendirmesinde, “Bu alandaki büyüme hızı şimdiden bize gösterdi ki, ‘online değerleme’ önümüzdeki dönemin hızla gelişen bir trendi olacak. Endeksa iş birliğiyle sunulan ürün, konut araştırmalarında online teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Konut yatırımında satışta evine doğru fiyat koymak, o bölgedeki satış kabiliyetini önemli ölçüde etkiler. Doğru fiyat belirlenirse, evini satmak isteyenler bilmeden değerinin altında satmaz veya değerinin çok üzerinde bir fiyat koyarak uzun süre alıcı beklemek durumunda kalmaz. Emlakjet olarak hayalindeki evi arayanlara yaratıcı çözümler sunmak için teknolojik altyapımıza önemli ölçüde yatırım yapıyoruz.

Bunun yanında ev arama ya da satma deneyimine katkıda bulunacak ürün ve hizmetler geliştiren inovatif şirketlerin hizmetlerini kullanıcılarımızla buluşturmak da bizim için çok önemli. Bu kapsamda gayrimenkul veri ve değerleme merkezi olarak sektöre yeni bir bakış açısıyla yaklaşan Endeksa.com ile kurduğumuz iş birliğini çok değerli buluyoruz” dedi. Burada biraz müşteri ve pazar insight’ından bahsedelim. Emlak sektörü çok göz önünde olan ve büyük ilgi gören bir sektör ama sektörde hala alıcı ve satıcıyı fiyatlama konusunda sağlıklı yönlendirebilecek bu süreci doğru fiyat koyarak hızlandırmalarını sağlayacak bir ürün yok. Biz bunu adresledik. Çözümü bizde.”

“Evinin Değerini Öğrenen 9 Sayfa Geziyor, Satıcılar Artık İki Kat Daha Araştırmacı”

Ev alım satım ve kiralama süreçlerinde kişilerin en büyük ihtiyaçlarının başında doğru bilgiye erişimin geldiğini hatırlatan Moral, “Evin değerini ölçen ve gerektiğinde bir uzman ile daha ayrıntılı bilgi sunan hizmetlerimizle hem ev alıp satmak isteyen bireysel kullanıcılara hem de iş ortaklarımız olan emlak ofislerine destek olmayı hedefliyoruz. Emlakjet üzerinden “Evimin Değeri”ni kullananlar, Emlakjet’te ortalama 9 sayfa geziyor. Bu da evinin değerini öğrenmek isteyen satıcıların bugün iki kat daha fazla araştırmacı olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Evinin Değerini Öğrenenler Nerede Ev Arıyor?

Moral, Emlakjet verilerine göre, “Evimin Değeri”ni kullanan kişilerin sırasıyla en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Aydın ve Konya’da ev aradığını belirterek, bu durumun da bahsi geçen bölgelerde satış yapmaya niyetli bir yatırımcı kitlesinin bulunduğunu gösterdiğini vurguladı.

2017’de internetten konut arama oranının yüzde 85 seviyelerinde olduğunu hatırlatan Emlakjet Genel Müdürü Gizem Moral, “Satın alma işlemini gerçekleştirenlerin yüzde 40’ı internet, yüzde 33’ü danışman ve yüzde 5’i inşaat şirketi ve yüzde 1’i yazılı medya ilanı aracılığı ile evlerine sahip oluyor. Bu nedenle değerleme işleminin de online yapılabiliyor olması konut alıcısına bugün çok önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.

Öğüt: “Endeksa Veritabanı Anlık Olarak Güncelleniyor”

Endeksa Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Öğüt ise Endeksa teknolojisine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Endeksa.com olarak gayrimenkul değerlemede dijital teknolojilerin gelişmiş olanaklarını kullanıyoruz. Sisteme herhangi bir konutun konum ve özelliklerini giren herkes piyasa değerine anında ulaşıyor. Endeksa veritabanı, Türkiye genelinde 600’e yakın Endeksa uzmanının tüm illerde yaptığı araştırmalar ile anlık olarak güncelleniyor. Bu bilgiler öncelikle analiz ediliyor, tutarlılık ve doğruluk kontrollerinden geçiriliyor. Yeterli güvenilirlik düzeyine ulaşmayan verilen analizlere dahil edilmiyor. Ardından, Endeksa makine öğrenimi yöntemlerini kullanarak düzenli aralıklarla bölgesel düzeyde değer tahmin modelleri inşa ediyor.

Bu modellerle kullanıcının girdiği kriterlere göre değer tahmini yapılıyor. Endeksa kullanıcıları il, ilçe, mahalle ya da daha dar ölçekte konut satış ve kira değerlerine anında ulaşıyor, zaman içindeki değer değişim trendlerini de inceleyebiliyor.”