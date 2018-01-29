Kişi ve kurumlara yönelik özel elektronik güvenlik hizmeti sunan Tepe Güvenlik, müşteri şikâyetlerine en hızlı yanıt veren şirket oldu.

Tepe Güvenlik Müşteri Hizmetleri, 2017 yılında www.sikayetvar.com’da yayınlanan Tepe Güvenlik alarm sistemlerine ilişkin şikayetlere getirdiği hızlı çözüm süresi ile sektöründe fark yarattı.

www.sikayetvar.com’un 2017 yılı verilerine göre, Tepe Güvenlik, site üzerinden gelen şikayetlerin cevaplanmasıyla ilgili yıllık bazda sektör ortalamasının 15 saat olduğu bir alanda, şikayetleri 51 dakika gibi kısa bir zamanda çözüme kavuşturdu. Türkiye genelinde tüm markaların cevaplama hızı ise ortalama 35 saat.

Site verilerine göre, elektronik güvenlik sektöründe müşterilerin memnuniyet düzeyi en yüksek marka yüzde 80.5 ile Tepe Güvenlik olurken, şikayetlerin çözüme kavuşturulmasını ifade eden teşekkür oranı ise yüzde 61 oldu.

Ayrıca yıllık verilere bakıldığında şikayet sayısı rakiplerine göre, en az olan marka yine Tepe Güvenlik ve yıllık şikayet sayısı ise sadece 51.

“Önceliğimiz Müşteri Memnuniyeti ve Marka İtibarı”

Verileri değerlendiren Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, sektörün güven duyulan markası olarak 60 bini aşan aboneye hizmet sunduklarını belirtti. Müşteri memnuniyeti ve marka itibarının kendileri için öncelikli olduğuna dikkat çeken Özgür Gök, farklı kaynaklardan gelen tüm şikayetlerin çözümü ile ilgili ayrı bir birimleri bulunduğunu ifade etti.

Bu yılın başında pazarlama sektörü dergisi Marketing Türkiye’nin Akademetre tarafından yapılan “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırmasına değinen Özgür Gök, “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri içerisinde “Güvenlik Sistemleri Sektörü Yılın En Başarılı Markaları” kategorisinde marka algısını en çok yükselten yılın en itibarlı markası olmasında şirketimize özel şikayet yönetim iş modelimizin de çok katkısı olduğunu düşünüyoruz.

”ONEAWARDS” ödülünden sonra www.sikayetvar.com sitesinde de şikayeti en iyi yöneten firmaların başında gelmemiz şu an bulunduğumuz yerin tesadüf olmadığını göstermektedir” diye konuştu.

Çalışanlar, tüketiciler ve tedarikçiler olarak büyük bir aile olduklarını belirten Özgür Gök, “Müşterilerimize eksiksiz hizmet sunabilmek için Tepe Güvenlik olarak teknolojisi yüksek bir alt yapıya sahibiz. Müşteri taleplerine geri dönüş aksiyonumuz ise bu alt yapının en önemli halkalarından biri. Bu sebeple, öncelikli işimiz olarak tüketicimize kusursuz hizmet sunmayı kendimize ilke edindik. Tüketiciden gelen geri bildirimleri şirket olarak hizmetlerimizi güçlendirmemiz açısından bulunmaz fırsat olarak görüyoruz. www.sikayetvar.com gibi Türkiye’nin önemli bir tüketici platformunda böyle bir skor elde etmemiz müşterimize verdiğimiz değerin en önemli göstergelerinden biri” dedi.