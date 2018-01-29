Almanya, piyasaların beklediği açıklamayı yaptı. 2017 yılına ilişkin ithalat ve ihracat fiyatları açıklamasını Almanya Federal İstatistik Ofisi duyurdu. Buna göre hem ithalat hem ihracat endeksi değerleri geçen sene yükseldi.

2017’de Almanya’nın İthalat Ve İhracat Fiyat Endeksleri Arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi geçen yılı kapsayan “İthalat Fiyat Endeksi” ve “İhracat Fiyat Endeksi” incelemesini tamamlayarak, sonuçları paylaştı. Ofisten gelen açıklamaya göre geçen yıl her iki endekste yukarı yönlü hareket etti.

Raporun sonuçlarına göre 2017 yılında Almanya’nın “İthalat Fiyat Endeksi” bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,8’lik artış kaydetti. Aynı yıllar dikkate alındığında İhracat Fiyat Endeksindeki artış yüzde 1,8 olarak hesaplandı.

İthalatta Fiyatlar Rekor Seviyede Arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından kayıt altına alınan veriler incelendiğinde İthalat Fiyat Endeksi son 6 yılın en yüksek artışını geçen yıl kaydetti. Bir önceki yılın endeks sonuçları ise 2015 yılına göre yüzde 3,1’lik gerileme yaşamıştı.

Almanya’nın ithalat fiyatları geçen yılın son ayı dikkate alındığında, 2016’nın Aralık ayına kıyasla yüzde 1,1 oranında artış kaydetti. Yüzde 1,1’lik artış bir önceki yılın Kasım ayından 2017’nin Aralık ayına kadar olan süreçte en düşük yükseliş olarak görüldü. 2017 yılının Aralık ayı ile 2016’nın aynı dönemi karşılaştırıldığında ise ithalattaki fiyat artışı yüzde 0,3’e denk geldi.

Almanya’nın İhracat Fiyatları Bir Yılda Yüzde 1,8 Arttı

Almanya Federal İstatistik Ofisi 2017 yılında hayata geçen İhracat Fiyat Endeksi sonuçlarının artış yönlü olduğunu, artışın bir önceki yıla göre yüzde 1,8 olduğunu belirtti. Yüzde 1,8’lik artış 2011 yılından 2017’ye kadar görülen en yüksek artış olarak dikkatlerden kaçmadı. 2017 yılının Aralık ayı verileri ile bir önceki yılın aynı ayı karşılaştırıldığında artış yüzde 1 olarak kaydedildi. Veriler ay bazlı değerlendirildiğinde artışın yüzde 0,1 olduğu ifade edilenler arasında yer aldı.