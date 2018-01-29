EMITT Fuarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Seçildi
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EMITT Fuarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Seçildi


EMITT Fuarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Seçildi
EMITT Fuarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birinci Seçildi Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 13:07:47
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EMITT fuarında yapılan değerlendirmeler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'İstanbul' fuarı en iyi stant olarak seçildi.

ITE TURKEY (International Trade and Exhibitions Turkey) tarafından 25-28 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul’da 22’ncisi düzenlenen EMIT (East Mediterranean International Turizm and Travel Exhibitions) fuarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İstanbul’ standı ‘EMITT 2018 Bölge Tanıtımını Yansıtan En İyi Stant’ seçildi.

EMITT en iyi stant plaketi, ITE TURKEY Direktörü Hacer Aydın tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal adına İBB Turizm Müdürü Serdal Akyurt’a teslim edildi.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olarak gösterilen EMITT’i düzenleyen ITE TURKEY’in teşekkür yazısında, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın İstanbul’daki turizm hacminin arttırılması için ulusal ve uluslararası alanda bölge tanıtımına destek verdiği belirtilerek, şöyle denildi;

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen fuara bu sene, 85 ülkeden 1067 firma, Türkiye’den 69 il ve yüzlerce ilçe İstanbul’da bir araya gelmiştir. 106 ülkeden, pek çoğu alternatif pazarlar olmak üzere 600 davetli, turizm profesyoneli ile organize edilmiş 7 bin 200 randevulu görüşme sağlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İstanbul’ standı, uluslararası tur operatörleri, turizm yöneticileri, bürokratlar, elçiler ve konsoloslar tarafından ziyaret edilerek karşılıklı turizmin canlandırılması için yoğun görüşmelerde bulunmuştur.”

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