2008 yılından bu yana hizmet verdiği İstanbul Anadolu Yakası’nda, alışveriş ve sosyal yaşamın önemli sembollerinden biri haline gelen İstanbul Optimum Outlet, yenilenme sürecini tamamladı. Türkiye ve dünyanın önde gelen ünlü markalarını ziyaretçileri ile buluşturarak indirimli alışveriş yapma imkânı sunan İstanbul Optimum Outlet, yenilenen yüzü ve mağaza karmasına katılan yeni markaları ile ziyaretçilerine üstün hizmet anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyor.

Yerli ve yabancı birçok markanın mağazalarının bir arada bulunduğu İstanbul Optimum Outlet Alışveriş Merkezi, yeni eklenen mağazaları, kültürel ve sosyal etkinlik alanları, açık ve kapalı çocuk oyun parkı ve teraslarıyla artık daha ferah bir konsepte kavuştu. Yenilenen konseptiyle müşterilerinden tam not alan Optimum Outlet Alışveriş Merkezi, Beymen Outlet, Brandroom Outlet, Outlet Vakko, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Diesel gibi dünyaca ünlü moda markalarını uygun fiyatlarla misafirleri ile buluşturuyor. Network, Beymen Club, Marks &Spencer, Mango, İpekyol, D’S Damat gibi moda markalarına ek olarak Birkenstock, Hatemoğlu, Arçelik markalarını da bünyesine katan Optimum Outlet Alışveriş Merkezi yenilenen yüzü ve marka çeşitliği ile göz kamaştırıyor.

Yüzlerce çeşit ürün gamı olan Skechers, doğa ve spor tutkunları için outdoor giyim ve ekipman mağazası SPX, aksesuardan kozmetiğe teknolojiden tekstile farklı kategorilerdeki ürünler sunan Japon devi Miniso ve Türkiye’deki tek monobrand mağazasıyla Polo da Optimum Outlet Alışveriş Merkezi’ nde yerini aldı. Yeniliğine ayak uydurarak konsept değiştiren mağazalar da yine 365 gün indirim fırsatlarıyla alışveriş severlere hizmet veriyor. Alışverişin yanı sıra, tamamen yenilenen yemek katında ise dünya ve Türk mutfağından birçok seçeneği bir arada bulma imkânı sunan Optimum Outlet Alışveriş Merkezi, buluşma, eğlence ve etkinlik alanı olarak rakipleri arasında fark yaratıyor.

Ziyaretçilerine daha konforlu bir mekânda alışveriş keyfi sunma hedefiyle yenilenen AVM' nin konseptinde, doğal ışığın mümkün olan en üst düzeyde içeriye girmesi amaçlanırken, dekorasyonda AVM’ ye daha sıcak bir atmosfer katmak içinse beyaz ve ahşap detaylar tercih edildi.

Yenilenen Optimum Outlet AVM’ye müşteri alanlarında aydınlık seviyesinin artırılması, modern ve sade bir tasarım dili ile ferahlık, hem içerde hem dışarda ziyaretçilere alışverişin dışında yeni sosyal aktivitelere imkân veren fonksiyonlar da kazandırıldı.

Optimum' da Yeni Sosyal Aktivite Alanları ile İki Kat Eğlence

Optimum’un için özel tasarlanan farklı çocuk oyun alanları, yenilenen buz pisti ile birlikte sosyal aktivite alanları çok daha ilgi çekici hale getirildi. Yıl boyunca düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle çocuklar için de cazibe noktası olan Optimum Outlet Alışveriş Merkezi, minik ziyaretçilerini de sanattan hobiye, mutfak atölyelerinden gelişim atölyelerine uzanan eğlenceli ve öğretici aktiviteler sunuyor.

Anadolu Yakasının ilk ve Tek Gerçek Buz Pisti ‘’ Buzluk’’ Optimum’ da!

Optimum Outlet Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan Anadolu Yakası’nın ilk ve tek gerçek buz pateni pisti olan Buzluk, yeni konsepti ile buz pateni keyfini doruklara çıkarıyor. Haftanın her günü büyük küçük herkese öğrenme, eğlenme ve sporun tadını çıkarma imkânı sunan gerçek buz pisti özelliğine sahip Buzluk, buz pateni meraklılarına uzman eğitmenlerden eğitim alma imkanı ve bolca eğlence vadediyor. Buzluk aynı zamanda, buz hokeyi maçları, yabancı gösteri gruplarının ve Türkiye buz pateni şampiyonlarının gösterileri ile görsel şölen niteliğindeki şovlara da sahne oluyor.