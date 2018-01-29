Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin lider şirketi Enerjisa Enerji A.Ş.’nin hisseleri halka arz edilecek. Ak Yatırım’ın liderliğinde Enerjisa’nın halka arzında talep toplama tarihleri 1-2 Şubat 2018, fiyat aralığı ise 6,25 – 7,50 TL olarak belirlendi.

E.ON ile Sabancı Holding’in eşit oranda hissesine sahip olduğu Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji, halka arz ediliyor. Halka arz kapsamında Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş ve E.ON, ortak satış yolu ile Enerjisa’nın yüzde 18 oranında hissesini halka açacak. Ek satış olması durumunda ise bu oran yüzde 20 olacak. Ak Yatırım’ın konsorsiyum lideri olacağı halka arzda 22 aracı kurum yer alacak. Halka arzda talep toplama tarihleri ise 1-2 Şubat 2018 olarak belirlendi.

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ve Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş’un katılımı ile gerçekleştirilen halka arz bilgilendirme toplantısı Sabancı Center’da düzenlendi.

Sabancı’nın En Büyük Halka Arzı

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Göçmen, Sabancı’nın en büyük halka arzını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti. Halka arzı değerlendiren Göçmen, “Biz yeni neslin Sabancı’sı olarak ülkemize ve piyasalara güveniyoruz, çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yabancı ortağımız E.ON ile sektörümüze güveniyor, Enerjisa’nın da geleceğine inanıyoruz” dedi.

“Sabancı Holding olarak farklı sektörlerde gerçekleştirdiğimiz başarılı halka arzlara bir yenisini daha ekliyoruz. Enerjisa ile Sabancı Holding’in en büyük halka arzını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Sektöründe her zaman lider olan, en cesur ve öncü adımları hayata geçiren Enerjisa’nın, bu halka arz ile gerçek değerinin ortaya çıktığına inanıyoruz” diyen Göçmen şöyle konuştu: “Enerjisa bir Türkiye hikâyesidir. Enerjisa 1980’lerde başlayan, 2000’lerde ivmelenen özelleşme ve serbestleşme süreçlerinde kritik öneme sahip olan enerji piyasalarına tanıklık eden bir şirkettir. Enerjisa’nın halka arzı ise Türkiye’ye, enerji sektörüne güçlü bakışımızın hikâyesidir.”

Göçmen, “Türkiye genç nüfus yapısı, yüksek kentleşme dinamizmi ve elektrifikasyona bağlı olarak elektrik sektöründe yüksek potansiyele sahip. Bu anlamda enerji sektörü potansiyeli olan ve yatırımları çekmesi gereken bir sektördür” dedi.

Enerjisa’nın da bu büyümeyi en güçlü şekilde sağlayacak lider şirket olduğunu belirten Göçmen, Enerjisa halka arzının dağıtım alanındaki ilk halka arz olduğunu ifade etti. Göçmen, “ETKB’nin oluşturduğu milli ve yerli enerji politikasına, EPDK ile güçlü bir regülasyon sisteminin kurulmasını sektörün sürdürülebilirliği ve güvenilirliği için çok değerli buluyoruz” dedi.

Türkiye’ye ve Enerjisa’ya İnanıyoruz

Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman, Enerjisa'nın halka arzını Türkiye’deki elektrik sektörünün daha geniş finansal kaynaklara erişimi adına atılan sağlam ve önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Sabancı ile ortaklıklarının beşinci yılında olduklarını hatırlatan Plowman, E.ON olarak Türkiye’ye ve elektrik sektörü potansiyeline inandıklarını söyledi. Enerjisa’daki ortaklığımızı ana iş alanımızın bir parçası olarak görüyoruz diyen Plowman sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye büyüyen ekonomisi, artan elektrik talebi, hızlı kentleşme, genç dinamik nüfusu ile çok büyük bir potansiyele sahip. Elektrik sektöründeki yüksek büyüme potansiyeli yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Endüstride son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen kamu ve düzenleyici kurumların başarılı ve uyum içinde çalışmaları sektörün sağlıklı büyümesi için sağlam bir temel oluşturuluyor. Bu da memnuniyet vericidir. Bu destekleyici ve verimli yapının daha da gelişmesine yardımcı olmak için uzmanlığımızı ve Avrupa piyasalarından çıkardığımız dersleri paylaşma konusunda sorumluluk almaya hazırız” dedi.

Yatırımlarımız ve Kaliteli Hizmet Anlayışımızla Sektöre Öncülük Ediyoruz

“Tüm gücümüzle Türkiye’ye daha iyi bir enerji geleceği yaratmak için çalışıyoruz” diyen Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler ise bunu gerçekleştirirken 20 milyon müşterisine en iyi hizmeti ulaştırma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi. Enerjisa olarak yatırımlara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Zaimler, “Enerjisa için önemli olduğu kadar enerji piyasalarının kurumsal gelişimi ve finansal sürdürülebilirliği için de çok önemli bir adım olduğuna inanıyoruz. Sektörümüze yönelik şeffaflık ve güven unsurunun daha da artacağına inanıyoruz. Hisselerimizin önemli bir bölümü yabancı kurumsal yatırımcıya satılacak. Böylelikle sermaye piyasamızın daha da derinleşmesine katkı sağlamış olacağız. Yabancı yatırımcının sektöre kazandırılmasına vesile olacağız. Biz ülkemize ve sektörümüze değer yaratmak için çalışıyoruz. Dünya standartlarında hizmet anlayışıyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetler sunuyoruz. Her sene şebeke iyileştirme ve altyapı çalışmalarımıza 1,5 milyar TL yatırım yapıyoruz. Çünkü insanımız en iyisini hak ediyor. İşimizin odağına insanı koyuyor, yatırımlarımızı da anlamlandıran en önemli şeyin insan olduğuna inanıyoruz” dedi.

Türkiye’de Her Dört Kişiden Birinin Elektriği Enerjisa’dan

Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinde toplam 14 ilde 20 milyondan fazla kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti verdiklerine dikkat çeken Zaimler, “Şöyle ki; Türkiye’de her dört kişiden biri elektriğini Enerjisa’dan alıyor. elektrik dağıtım sektöründe yüzde 26, perakende satış ise yüzde 22 pazar payı ve 9 milyon müşteri sayımızla sektörümüzün lideri ve en büyük oyuncusuyuz. 10 bin çalışanımızla temel amacımız; ortaklarımıza, müşterilerimize, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve topluma değer yaratmaktır ve hizmet verdiğimiz müşterilerimizin hayatlarına enerji sağlıyoruz” diye konuştu.

Zaimler, şunları söyledi: “Enerji hayatımızın her anında: Üreten ülkemiz, büyüyen sektör için hiç bitmeyen bir enerji lazım. Biz Enerjisa olarak bitmeyen enerjiyiz. Çünkü arkamızda büyük bir güç var. Biz tüm enerjimizle dün olduğu gibi bugün de yarın da daha iyisi için çalışacağız. Sektörümüzü ileri taşımaya, Türkiye’nin enerjisi olmaya devam edeceğiz.”

6,25 – 7,50 Fiyat Aralığında Talep Toplanacak

Enerjisa halka arzına liderlik eden Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş da bu kadar büyük bir halka arza konsorsiyum liderliği yaptıkları için gururlu olduklarını belirtti. Erdoğmuş şunları söyledi: “Halka arz için kurulan konsorsiyum, Ak Yatırım liderliğinde toplam 23 kurumdan oluşuyor. Bu yılın en büyük ve dikkat çekici halka arzlarından Enerjisa halka arzında yurt dışı kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 85, yurt içi kurumsal yatırımcı tahsisatı yüzde 10 ve yurt içi bireysel yatırımcı tahsisatı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Faaliyet gösterdiği iş kolundaki yoğun yatırım ihtiyacı nedeniyle Enerjisa’da önemli bir büyüme potansiyeline dayanan bir iş modeli var. İyi kurgulanmış bu iş modeli ve sınıfının en iyisi kurumsal yönetim uygulamaları, şirketin yatırımcılar nezdindeki cazibesini de artırıyor. Enerjisa bu piyasa değeri ile son yılların halka arz edilen en büyük elektrik şirketi olacak ve halka arzı, tamamı ortak satışı yöntemiyle E.ON ve Sabancı Holding’in eşit oranda hissesini satmasıyla gerçekleşecek. Fiyat aralığı 6,25-7,50 TL olarak belirlenen Enerjisa’nın talep toplama tarihi 1-2 Şubat tarihinde gerçekleşecek ve şirketin piyasa değeri 7,4 milyar TL ile 8,85 milyar TL aralığında oluşacak. Halka arz edilecek toplam hisse oranı yüzde 18 olup, yüksek talep gelmesi halinde ise halka arz boyutunun yüzde 1+1’i kadar ek satış yapılarak halka arz oranı yüzde 20’ye yükseltilebilecek” dedi.