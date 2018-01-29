Hürriyet Emlak, 2017 yılında ciro bazında yüzde 50’nin üzerinde büyüyerek emlak sektöründeki liderliğini* devam ettirdi. Hürriyet Emlak’ın toplam trafiğinin büyüme oranı yüzde 30’a yaklaşırken, mobil uygulamada bu oran yüzde 97 oldu.

Hürriyet Emlak 2017 yılında da birçok yeniliğe imzasını attı. Muhitini Tanı özelliği ile ev almak isteyenlere çevreyi daha iyi tanıma, 360 Derece Sanal Tur ile de ilanları evin içindeymiş gibi gezme imkânı sunan Hürriyet Emlak, yüklenen fotoğrafların daha kaliteli olarak görünmesini sağlayacak altyapı geliştirmeleri de yaptı. Hürriyet Emlak’ta konut projeleri ve emlak yaşam sayfaları da yenilendi.

Mobil Uygulamada Ziyaretçi Sayısı Yüzde 97 Arttı

Hürriyet Emlak, 2017 yılını ciro bazında yüzde 50 büyüme ile kapattı. Hürriyet Emlak’ın toplam trafiği bir yılda yüzde 28 artarken, mobil uygulamada bu oran yüzde 97 oldu. Hürriyet Emlak’a kayıtlı emlak ofislerinin telefonları yüzde 33 daha fazla çaldı. Emlak sektörünün lider* platformu Hürriyet Emlak, yaklaşık 1 milyon ilan ile bireysel kullanıcılara ve kurumsal iş ortaklarına yüksek kalitede hizmet vererek emin adımlarla ilerliyor.

Sokak Hayvanları İçin 3 Bin Yuva Dağıttı

Güncel ve detaylı ilanlar ile kullanıcıları aradıkları gayrimenkul ile buluşturan Hürriyet Emlak, sokak hayvanlarını da unutmadı. Sahipsiz kedileri korumak ve farkındalık yaratmak adına farklı illerdeki bölgelere 3 bin adet ‘Hürriyet Emlak Yuvası’ dağıttı. Geçtiğimiz yıl da aynı projeyi hayata geçiren Hürriyet Emlak, 2017’de yuva sayısını 3 katına çıkardı. Proje, 4 farklı ödülün de sahibi oldu.

Dev Foto Karar Vermeyi Kolaylaştırdı

Gayrimenkul ilanlarının fotoğrafları, internet üzerinden gayrimenkul arayanlar için en belirleyici kriterlerden biri. Hürriyet Emlak, yaptığı iyileştirmeler sayesinde kötü çekilmiş, çözünürlüğü düşük, bulanık ve gerçeği yansıtmayan fotoğraflara artık yer vermiyor.

Hürriyet Emlak’a koyulan ilanlarda fotoğrafların ışık ve renk ayarları, boyutlandırılması ön filtreden geçiyor. Yeni ilan fotoğraflarının üzerinde bulunan web adresi, ilan ID numarası, emlak ofisi logosu gibi filigranlar daha da küçültülüyor. Fotoğrafların renk ve çözünürlükleri iyileştirilerek standart bir görünüme kavuşuyor. Kullanıcılar, bu sayede ilanları daha detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. 2017 yılında yapılan iyileştirmelerle birlikte ‘dev foto’ özelliği sayesinde, kullanıcılar aradıkları gayrimenkul hakkında daha fazla fikir sahibi olabiliyor.

2017’de Herkes Muhitini Tanıdı!

Hürriyet Emlak kullanıcıları 2017 yılında yayına alınan “Muhitini Tanı” özelliği ile ev aradığı çevreyi daha yakından tanıyor. Bildiği muhiti puanlayan kullanıcılar, tecrübelerini diğer Hürriyet Emlak kullanıcıları ile paylaşabiliyor.

Muhit puanlama altı ana başlıkta toplanıyor. O muhit ile ilgili deneyimler çevre ve güvenlik, eğlence ve sosyal yaşam, park ve yeşil alanlar, yeme-içme ve alışveriş, kamu hizmetleri ve eğitim kurumları, ulaşım bakımından ayrı ayrı değerlendiriliyor. İlan bakan kullanıcılar, gayrimenkulün bulunduğu muhit hakkında puanları görerek daha kolay karar verebiliyor. Öte yandan, o muhitin çevresinde neler olduğunu da alışveriş/eğlence, eğitim, ulaşım, sağlık, tarihi/turistik/kültürel, sosyal yaşam ve yeme-içme kategorileri altında ayrı ayrı görebiliyor.

Hürriyet Emlak’ta İlanlar Yıllardır “Temiz”

Hürriyet Emlak, yıllardır sürdürdüğü “Temiz İlan” uygulaması ile gerçek ve güvenilir ilan sayısını her geçen gün artırıyor. Başlattığı bu uygulama ile kullanıcıların aradıkları evi daha kolay ve daha hızlı bulmasını, ilan verenlerin de ilanlarının tekrar eden ilanlar arasında kaybolmamasını sağlıyor.