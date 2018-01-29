Y Kuşağı Girişimcilik Konusunda Başarılı
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Y Kuşağı Girişimcilik Konusunda Başarılı


Y Kuşağı Girişimcilik Konusunda Başarılı
Y Kuşağı Girişimcilik Konusunda Başarılı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 13:35:41
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Pisano tarafından geliştirilen şirket politikası gereğince şirket çalışanlarının tamamı girişimcilik ve büyüme alanında etkili görünüyor.

Her yeni gelen kuşak ve teknolojik dönüşüm, beraberinde iş yapış mekanizmalarını ve biçimlerini de değiştiriyor. Baby-boomers ve X kuşağının ardından, doğumları 80 ve 90’lı yıllara denk gelen Y kuşağı da profesyonel yaşamda tırmanmaya çoktan başladı. Kurumsal hayatın getirdiği yükler her geçen gün artarken, yönetici koltuklarına oturmaya başlayan bu kuşak, aradığı özgürlüğü, alışılmışın dışında bir çalışma ortamı sağlayan teknolojik girişimlerde bulmuş gibi görünüyor. Hem kurucularının hem de çalışanlarının büyük bir kısmının Y kuşağına mensup olduğu Pisano, Türkiye’deki bu konuya örnek girişimlerden biri.

“Pisano’da yatay bir hiyerarşik düzen var, burada herkes yönetici, herkes üreten. Üst düzey yöneticiler tatmin olsun diye değil ama ortak bir hedef için hep birlikte çalışmak, çalışanlarımız için daha fazla konfor alanı yaratıyor.” diyen Pisano CEO’su Özkan Demirşöyle devam ediyor: “Müşteri mutluluğu kadar çalışan mutluluğu da çok önemli. İnsanlara fikirlerini açıkça söyleyebilecekleri bir ortam yaratmak ve hatalara yer açmak, yaratıcılığı ve başarı odaklı çalışmayı tetikleyen şeyler. Yeni kuşağın aradığı şey sanırım bu. Yeni kuşak teknoloji girişimleri doğaları gereği dinamik yerler. Çok hızlı büyüyoruz. Gün içerisinde çok kritik bir karar alıp, aynı gün içerisinde hayata geçirebiliyoruz ve sonuçlarını görmeye başlayabiliyoruz. Bu şu demek; kurumsal bir firmada 4-5 senede sahip olacağınız deneyime 1 sene içerisinde tanık olabiliyorsunuz ve kendinizi geliştirmek için çok fazla imkana sahip oluyorsunuz. Bu tür ortamlarda her birey önem kazanıyor.

Arz ekonomisinden talep ekonomisine geçen dünyamızda, müşteri deneyimi ve müşteri geri bildirimleri alanında 360 derece çözümler sunuyoruz. Bir teknoloji şirketiyiz. Teknoloji kadar hızlı gelişiyoruz, global pazarlara açılıyoruz. Biliyoruz ki, en iyi müşteri deneyimi sunan şirketlerin %70’i müşterilerinden geri bildirim alıyor. Ekibimiz için de aynı şey geçerli. Gün içerisinde ofiste yaşadıkları deneyim, tüm şirket için başarıya giden yolda kilit bir rol oynuyor. Yönetimden, tasarıma, yazılım geliştirmeden satışa kadar kendi alanlarında uzman 40 kişilik, yaş ortalaması 29 olan koca bir ekibiz. Görüyoruz ki; müşterilerin markalarla olan ilişkilerinde ve satın alma biçimlerinde yaşanan dramatik değişimle birlikte, çalışanların işverenleri ile olan ilişkilerinin değişmesi, kuşaklar arası geçişlerde oldukça doğal bir süreç. Buna ayak uydurabilen şirketler, sağlam ekiplerle hedeflerine bir adım daha yaklaşacaklar.

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