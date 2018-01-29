Finlandiya’nın en gözde turistik bölgesi Laponya’da, ProntoPlus ayrıcalığıyla fantastik bir kış tatili seyahatseverleri bekliyor. ProntoPlus’ın Laponya turunda Noel Baba’nın evi, husky çiftliği ziyareti, Ren geyikleriyle kızak turu, hayvanat bahçesi gezisi gibi eğlenceli aktiviteler yapılıp, doğanın büyüleyici sanat eseri Kuzey Işıkları görülebiliyor. Ayrıca konaklama doğal ortama uygun igloo hotelde yapılıyor.

Gezinin ilk durağı olan Helsinki’de, 1840’lardan kalma neoklasik tarzda yapılan Senato Meydanı, üniversite ve Lutherran Katedrali ile şehrin önemli noktaları olan güney limandaki Market Meydanı, Kaviopuisto Parkı, Mannerheim Anıtı, Parlamento Binası, Finlandiya binası, ünlü besteci Sibelius’a ait anıt ve mimarisi ile ünlü Kaya Kilise, panoramik şehir turuyla görülecek yerler arasında bulunuyor.

Rovaniemi’de Santa’nın Evini Ziyaret

Laponya Bölgesi’nin başkenti olan Rovaniemi’den Kuzey Kutup dairesi geçiyor. Ayrıca konumu sayesinde Ekim ve Mart ayları arasında büyüleyici Kuzey Işıklarının görülebildiği bir yer olarak gezginlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. Şehirde Noel Baba’nın evi olan Santa Claus Köyü de ziyaret ediliyor. Eğlenceli bir tema parkı olan bölgede Noel Baba ile fotoğraf çekilme fırsatı da bulunuyor.

Ren Geyikleriyle Eğlence Dolu Bir Gezi

ProntoPlus’ın Laponya turunda Ren geyiklerinin çektiği kızaklara binerek çok farklı deneyim yaşama imkanı bulunuyor. Ayrıca çiftlik evinde bölge ile ilgili bilgi alıp, misafirler için hazırlanmış Lapon yemeklerinin tadına bakılabiliyor. Laponya’nın ünlü lezzetleri arasında Ren geyiği etinden yapılan yemekler bulunuyor. Özellikle Poro adındaki Ren geyiği etinden yapılan yemek gezgin gurmeler tarafından yoğun ilgi görüyor

Husky Çiftliğinde Keyifli Anlar

Seyahat tutkunları, dünyanın en cana yakın ve uysal köpeklerinden olan Huskyler ile eğlenceli vakit geçirip, onların çektiği kızakla müthiş bir tura çıkabiliyor. Husky köpek çiftliğinde yapılan bu turun ardından onları sevip, bol bol fotoğraf çekilme fırsatı bulunuyor.

Kadrajda Vahşi Doğa: Ranua Hayvanat Bahçesi

Bölgenin ormanlık alanlarının içine kurulmuş vahşi yaşam parkı Rauna Hayvanat Bahçesi de gezilecek yerler arasında bulunuyor. Adeta bir kar safarisi yapılacak sıra dışı gezide, bölgede yaşayan kutup ayıları, yaban geyikleri, vaşaklar, tilkiler, yaban domuzları ve daha pek çok yırtıcı hayvan görülebiliyor. Hayvanat bahçesini gezerken, fotoğraf makinesiyle eşsiz karelere imza atılabiliyor.