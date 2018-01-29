Seramiksan, doğaya özlem duyanlar ve etkileyici mermer görünümünü yaşam alanlarına taşımak isteyenler için özel bir koleksiyon sunuyor. Yüzey ve kesit rengi aynı olan renkli gövde porselen karoların (colored body) gerçekçi görünümü ve konforlu kullanımı ile yaşam alanları şık ve modern bir ambiyansa dönüşüyor.

Koleksiyonda yer alan doğanın içinde kaybolmuş hissi veren ahşap efektli karolar doğal görünümüyle doğanın dinginliğini yaşam alanlarına taşıyor. Mermerin çarpıcı güzelliğinden esinlenerek oluşturulan karolar ise doğal taşlara alternatif olarak tercih ediliyor.

Uzun ömürlü, darbeye karşı dayanıklı ve kolay temizlenme özelliğine sahip olan renkli gövdeye sahip yer ve duvar karoları dış mekanda da rahatlıkla kullanılıyor. Bir bütün halinde iç mimaride de kullanılan karolar, dekor olarak da kullanılabilme özelliğine sahip.

Mermerin Çarpıcı Güzelliği Mekanlarda: BLACK MARBLE

Hayallerdeki yaşam alanları gerçeğe dönüşüyor. Klasik mermer görünümünün modernizmi vurguladığı Black Marble, siyahın etkileyici görünümüyle alışılmışın dışında bir tasarım sunuyor. 60x120 ebadında gövdesi renkli olarak üretilen Black Marble modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi olmaya aday. İç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılan seri, dayanıklılığı, kullanım kolaylığı, leke tutmayan özelliği ile dikkat çekiyor.

Doğaya Zarar Vermeden Doğanın Huzuru Yaşam Alanlarında: SAGANO

Ağaçların büyüleyici etkisinden ilham alınarak tasarlanan Sagano ile dingin ve keyifli mekanlar yaratmak artık mümkün. Doğaya olan özleme son verecek Sagano, gövdesi renkli olarak üretilmesiyle de gerçekçi bir görünüme sahip. 20 x 120 ebatında üretilen seri aşınmaya dayanıklılığı, kolay temizlenmesi ve ıslak alanlarda kaydırmaz özelliği ile yaşam alanlarında kullanım kolaylığı sağlıyor.