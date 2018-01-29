AVUSTRALYA, Ocak 2018 - Havven, merkezi olmayan (decentralized) ödeme ağı ve stablecoin’i için token satışlarına başlamadan önce, projeyi destekleyenlerin ödüllendirileceği bir ‘Airdrop’ kampanyası yapacağını duyurdu. Airdrop programına katılan destekçiler, 28 Şubat 2018'de başlayacak token satışlarından önce, Havven token'ları hiçbir ücret ödemeden elde etme şansı yakalayacaklar.

Kripto ekonomilerin halen en büyük sorunu olan kısa dönemli dalgalanmalara çift tokenli sistemi ile adem-i merkeziyetçi ilk çözümü getiren Blockchain tabanlı Havven platformu, talebe göre düzenleme yapmaya olanak tanımayan sabit para politikası bulunan Bitcoin'in aksine, sistemin arz talep dengesine göre stabil hâle getirdiği bir stablecoin ve rezerv token kullanıyor.

Havven’in Çift Token Sisteminde Ani Değer Kaybı Yaşanmıyor

Platformda Nomin adlı, alışverişe, aynı zamanda geleneksel veya kripto para dönüşümü ve transferi için kullanılmaya elverişli stabil token'lar ve onları destekleyen Havven adlı rezerv token'lar kullanılıyor. Günlük ekonomik ihtiyaçlarda kullanılabilecek kadar pratik bir kripto para birimi sağlamak üzere geliştirilen Havven, stablecoin modeliyle değerini istikrarlı biçimde koruyor. Havven'in katılımcılara ücretsiz token dağıtımı yapacağı ilk Airdrop kampanyası, platformun tanıtımına destek olan, aynı zamanda potansiyel ilk kullanıcıları olacak kripto para takipçilerine pazara çıkış öncesinde token elde etme fırsatı sunuyor.

Havven, yenilikçi yaklaşımı ile kripto parayı günlük hayatta kullanmayı arzulayan kullanıcıları her gün uyandıklarında yaşadıkları "Acaba param bugün değer kaybetti mi?" endişesinden kurtarıyor. Kripto para birimleri, tasarruf aracı olarak işlevsel olmasına karşın, güvenilir bir hesap birimi ya da al/sat aracı olarak kullanılamıyor. Havven'in sunduğu çift token’lı model, geleneksel para birimleri ve hesap sahipliğinin sunduğu üç fonksiyonu da yerine getiriyor: hesap sahipliği, stabil al/sat para birimi ve tasarruf aracı. Böylelikle kullanıcılar, bir yandan güvenli bir kripto yatırım aracına sahip olurken, aynı zamanda para transferlerini stabil, dijital para birimleriyle gerçekleştirip ödemelerini de değer kaybı şüphesi olmadan güven içinde önceden planlayabiliyorlar.

Havven Airdrop Kampanyasına Nasıl Katılacaksınız?

Havven tarafından düzenlenen Airdrop kampanyası çerçevesinde, 1 milyon dolar değerde Havven token'ları katılan kullanıcılara dağıtılacak. Token'ları potansiyel kullanıcılara daha geniş bir yelpazede dağıtabilmek için son aylarda sıkça kullanılan yöntemlerden biri olan Airdrop programları, token’ların bir kısmını ilk katılımcılara ücretsiz olarak dağıtarak viral bir etki yaratmayı ve aynı zamanda kullanıcılara platformun çıkış tarihinden önce sistemle etkileşim olanağı sunmayı amaçlıyor. Platformu kullanmak isteyen kullanıcıların ilgisi de bu yöntemle toplanıyor. Airdrop etkinliğine katılmak isteyen kullanıcıların, kişisel bilgilerini ve Havven token satışı tamamlandığında ücretsiz alacakları token'ların gönderileceği Ethereum cüzdanı adreslerini belirtmeleri gerekiyor.

Airdrop kampanyası 4-14 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek ve toplamda 2 milyon Havven token'ı kullanıcılara ücretsiz sunulacak. 28 Şubat 2018'de başlayacak Havven rezerv token satışlarının sonucuna göre, Airdrop boyunca dağıtılacak token'ların toplam değerinin 1 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bu aynı zamanda Havven programını, son zamanlarda bir Ethereum projesi için yapılmış en büyük ölçekli ve yüksek değerdeki Airdrop kampanyası hâline getiriyor.

Airdrop kampanyasının geliştiriciler için mantıklı bir seçenek olduğunu belirten Havven Kurucusu Kain Warwick, "Token'larımızı mümkün olan en geniş kullanıcı yelpazesine dağıtmak istiyoruz. Projemiz, kripto topluluğun açıklık ve eşitlik standartlarıyla tümüyle uyumlu ve bunu herkese göstermenin en iyi yolu da büyük ölçekli bir airdrop yapmak olacaktır" dedi.

Havven'in 4-14 Subat 2018’de düzenleyeceği Airdrop kampanyasından haberdar olmak için Havven.io adresini takip edebilir, kampanya duyurusunu almak için aynı adresteki e-posta listesine abone olabilirsiniz.