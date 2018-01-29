Türkiye Pamuk İthalatından Kurtulabilir
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Türkiye Pamuk İthalatından Kurtulabilir


Türkiye Pamuk İthalatından Kurtulabilir
Türkiye Pamuk İthalatından Kurtulabilir Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 13:56:17
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye Pamuk İthalatından Kurtulabilir

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Kocagöz, ilerleyen süreçte pamuk sezonunda planlanan destek tutarının sağlanması halinde Türkiye'nin pamuk üretiminin 1 milyon tona ulaşarak rekor kıracağını belirtti.

İlerleyen süreçte pamuk sezonunda öngörülen destek tutarının verilmesi halinde Türkiye'nin pamuk üretiminin 1 milyon tona ulaşarak rekor kıracağını dile getiren Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Barış Kocagöz, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Yapmış olduğu yazılı açıklamalarda Kocagöz, Türkiye'de pamuk üretiminin henüz kendi kendine yetecek seviyeye ulaşmadığını ifade etti. Kocagöz, pamuk üretiminin henüz ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılayamaması sebebiyle senede 600 ila 900 bin ton civarında ithalat yapmak zorunda kaldığına dikkat çekti.  

Küresel Piyasalarda Rekabet Gücü Artacak 

Geçmiş dönemlerde 400 bin tona kadar gerileyen pamuk üretiminin 850 bin ton seviyesine ulaşacağını bildiren Kocagöz, Ulusal Pamuk Konseyi ve İzmir Ticaret Borsası'nın ortak çalışma sonucu geliştirdiği "GMO Free Turkish Cotton" projesinde tekstil ürünlerinde Türk pamuğunun kullanılmasının hedeflendiğini aktardı. Bu projeyle ihracatın güçlenmesi ve Türk malı algısı ile ülke imajının dünya pazarlarında geliştirilmesinin sağlanacağını dile getiren Kocagöz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı himayesinde kurulan "Türkiye Tanıtım Grubu" ile dünyaya tanıtılacağını anlattı. Kocagöz, bu sayede Türk tekstilcisinin yalnızca kendine ait olan bu marka avantajı ile dünya tekstil piyasasında rekabet gücünün artacağını belirtti. 

Lisanslı depoculuğun da Türk tarım sektöründe modern pazarlama adına atılan büyük bir adım olduğunu ifade eden Kocagöz, kuruluş aşamaları tamamlanmak üzere Ürün İhtisas Borsası'nın, lisanslı depolara çok hızlı şekilde gelişme imkanı verdiğini aktardı. Kocagöz, planlanan destekleme miktarının sağlanması durumunda Türkiye pamuk üretiminin 1 milyon tona ulaşacağını dile getirdi. 

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