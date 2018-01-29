Kurumsal İletişimciler Derneği Yeni Başkanı Şule Yücebıyık Oldu
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Kurumsal İletişimciler Derneği Yeni Başkanı Şule Yücebıyık Oldu


Kurumsal İletişimciler Derneği Yeni Başkanı Şule Yücebıyık Oldu
Kurumsal İletişimciler Derneği Yeni Başkanı Şule Yücebıyık Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 13:57:31
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Kurumsal İletişimciler Derneği tarafından yapılan toplantıların ardından bayrak değişimi yaşandı ve yeni başkan Şule Yücebıyık oldu.

KİD’in iki dönem başkanlığını yürüten TAV Havalimanları Holding Kurumsal İletişim Direktörü Bengi Vargül Şen, genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, kurumsal iletişim mesleğinin layık olduğu konuma gelmesi için çalışmalar yürüten Kurumsal İletişimciler Derneği’nde başkanlık yapmanın gururunu yaşadığını belirterek, yapılan faaliyetleri genel kurul üyelerine aktardı. Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Şule Yücebıyık ise Bengi Vargül Şen’e ve yönetim kuruluna katkılarından dolayı teşekkür ederek, KİD’in tek meslek örgütü olarak sektörde önemli bir misyonu olduğunu vurguladı. Yücebıyık, “Bugün kurumsal iletişim, kurumların can damarı olarak kabul görüyor. KİD ise ülke ekonomimize yön veren, değer katan ve çoğunluğu Türkiye’nin en büyük 500 şirket listesinde yer alan kurumların iletişim süreçlerini ve itibarını yöneten profesyonellerin oluşturduğu stratejik öneme sahip bir dernek. Yeni dönemde yönetimde yer alan arkadaşlarım ve değerli üyelerimizle birlikte, kurumsal iletişim mesleğinin standartlarını yükseltmek, yeni iletişim parametrelerine uygun hareket etmek adına sınırlarımızı daha da genişletmeyi ve daha çok alanda var olmayı hedefliyoruz.” dedi.

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