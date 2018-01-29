Doğrudan pazarlama sektörüne değer katmak adına çalışmalar yapan Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından düzenlenen ve artık gelenekselleşen Doğrudan Pazarlama Ödülleri bu yıl 10. kez sahiplerine kavuşacak. Ödüller için 15 Ocak’ta başlayan başvurular 9 Şubat’ta sona eriyor. Bu sene programa yeni eklenen Alışveriş Merkezi Etkinlikleri ve Doğrudan Sorumluluk Projeleri kategorileri ile daha da zenginleşen Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nin bu yılki konsepti “Doğru stratejiyi, doğru zamanı, doğru müşteriyi, doğru yöntemi YAKALA!” olarak belirlendi.

2 yeni kategorinin eklendiği ödüllerde “Çekmecede Kalmış İşler” adlı kategori bu yıl da müşterilere sunulan ancak gerçekleşmemiş, iyi işleri bekliyor. Değerlendirme aşamasında ana jürinin yanı sıra bir de “Genç Jüri”nin yer aldığı Doğrudan Pazarlama Ödülleri’ne başvurular www.dpodulleri.org adresinden yapılabiliyor. Yarışma, Türkiye ve KKTC’den, doğrudan pazarlama alanında proje üretmiş ve uygulamış tüm ajanslara açık.

Bu Yıl AVM Etkinlikleri ve Doğrudan Sorumluluk Projeleri de Değerlendirilecek

Amacı ticari etkinliği yüksek olan, ölçülebilir, sonuç getiren doğrudan pazarlama projelerini seçerek ödüllendirmek olan Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nin bu seneki programına iki yeni bölüm daha eklendi. Etkinlik Pazarlaması başlığı altında yerini alan Alışveriş Merkezi Etkinlikleri kategorisinde Alışveriş Merkezlerinin kendi ziyaretçilerine ya da bir ürün veya markaya yönelik gerçekleştirdiği tüm etkinlik projeleri değerlendirilecek. Yarışmanın Özel Kategoriler bölümünde bu yıl ilk kez yer alacak olan Doğrudan Sorumluluk Projeleri kategorisi ise sosyal sorumluluk projeleri arasında iletişimini “doğrudan pazarlama” tekniklerinden en az biri kullanılarak gerçekleştirilen kampanyalar için geçerli olacak.



“Genç Jüri” Bu Yıl da İş Başında!

30 yaşın altında ve dernek üyesi ajans çalışanlarından oluşan bir “Genç Jüri” de bu sene yine yarışma ana jürisinin yanında yerini alacak. Genç Jürinin seçimleri, elenme sürecinde bir yüzdeye sahip olacak. Böylece ödüllerde iletişim sektörünün genç yetenekleri de söz sahibi olmuş olacak. Ayrıca Genç Jüri’nin seçtiği işler birinci, ikinci ve üçüncülük “Genç Jüri Ödülü”nün sahibi olacak. Bu ödül ayrı bir kategori olarak değerlendirilmeyecek.

Çekmecede Kalmış İşler Gün Yüzüne Çıkıyor!

Bu yıl da “Çekmecede Kalmış İşler” çekmeceden çıkacak ve Doğrudan Pazarlama Ödülleri’nde yarışacak. Müşterilere sunulan, marka stratejisine uygun, yaratıcı ancak çeşitli nedenlerle hayata geçirilmemiş yani çekmecede kalan işlerin değerlendirmelerinde uygulama ve sonuç esas alınmayacak.

01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 dönemi içinde gerçekleşmiş doğrudan pazarlama projelerinin katılabildiği Doğrudan Pazarlama Ödülleri, 15 Ocak – 9 Şubat tarihleri arası yapılacak başvuruların ardından 1-12 Mart tarihleri arasında değerlendirilecek. Yarışmaya katılım, www.dpodulleri.org web sitesinden başvuru formu doldurularak, online olarak yapılıyor.