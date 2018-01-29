Bu seneye dair çok pozitif beklentileri olduğunu belirten Büyükekşi, şuanda elde edilen verilerin olumlu olduğunu dile getirdi. Bu olumlu gidişattan dolayı ihracatta da çift haneli bir artış öngördüğünü bildiren Büyükekşi, 1 Şubat tarihinde ihracat rakamlarının açıklanacağını aktardı. Henüz tam belirlenmemesine karşın yüzde 15 oranında artış beklediklerini ifade eden Büyükekşi, ihracatı 12 milyar doların üstüne çıkartacaklarını belirtti. Normalde her sene Ocak ayında verilerin daha düşük geldiğini anımsatan Büyükekşi, bu nedenle Ocak ayındaki ihracat artışının çok kritik olduğunu belirtti. 2018 senesinde her ay ihracat artışının açıklanacağını anlatan Büyükekşi, her ay rekor kırmayı planladıklarını belirterek, büyüme rakamları ve diğer verilerde bu sene çok güzel bir sezon beklediklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2017 senesinde ilk 3 çeyrek dönemde yüzde 7.1 büyüdüğünü anımsatan Mehmet Büyükekşi, büyümenin kaliteli olmasının da önemli olduğuna dikkat çekti. Yalnızca ithalatla büyümelerde sorunlar yaşandığını anlatan Büyükekşi, Türkiye'nin 2017'nin ilk 3 çeyrek dönem büyümesinde ihracatın ve yatırımların önemli olduğunu bildirdi.

Sürdürülebilir Büyüme İçin İhracat Önemli

Sürdürülebilir büyüme için bu büyümenin çok önemli olduğunu dile getiren Büyükekşi, sene sonunda yüzde 6 oranında bir büyüme öngördüğünü belirtti. Türkiye'nin çoğu kredi derecelendirme kuruluşunu yanılttığına işaret eden Büyükekşi, 2017 senesinde bu kuruluşların Türkiye'nin büyümesini yukarı yönlü 3-4 defa revize etmek zorunda kaldıklarını aktardı. Türkiye'nin 80 milyon nüfusa sahip bir ülke olduğunu ve her sene en az düzeyde 1 milyon kişiye iş olanağı sunmasının gerektiğini dile getiren Büyükekşi, bu nedenle sürdürülebilir büyüme için ihracatın çok önemli olduğunu belirtti.