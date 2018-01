Bu seneye dair çok pozitif beklentileri olduğunu belirten Büyükekşi, şuanda elde edilen verilerin olumlu olduğunu dile getirdi. Bu olumlu gidişattan dolayı ihracatta da çift haneli bir artış öngördüğünü bildiren Büyükekşi, 1 Şubat tarihinde ihracat rakamlarının açıklanacağını aktardı. Henüz tam belirlenmemesine karşın yüzde 15 oranında artış beklediklerini ifade eden Büyükekşi, ihracatı 12 milyar doların üstüne çıkartacaklarını belirtti. Normalde her sene Ocak ayında verilerin daha düşük geldiğini anımsatan Büyükekşi, bu nedenle Ocak ayındaki ihracat artışının çok kritik olduğunu belirtti. 2018 senesinde her ay ihracat artışının açıklanacağını anlatan Büyükekşi, her ay rekor kırmayı planladıklarını belirterek, büyüme rakamları ve diğer verilerde bu sene çok güzel bir sezon beklediklerini vurguladı.