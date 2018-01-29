Ocak Ayında 12 Milyar Dolarlık İhracat Sınırı Geçilecek
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Ocak Ayında 12 Milyar Dolarlık İhracat Sınırı Geçilecek


Ocak Ayında 12 Milyar Dolarlık İhracat Sınırı Geçilecek
Ocak Ayında 12 Milyar Dolarlık İhracat Sınırı Geçilecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 14:29:46
Anasayfa İthalat&İhracat Ocak Ayında 12 Milyar Dolarlık İhracat Sınırı Geçilecek

2018 Ocak ayı ihracat rakamlarına yönelik yapmış olduğu değerlendirmelerde TİM Başkanı Büyükekşi, yüzde 15 oranında ihracat artışı hedeflediklerini belirterek, 12 milyar dolarlık sınırın geçilmesini planladıklarını aktardı.

Bu seneye dair çok pozitif beklentileri olduğunu belirten Büyükekşi, şuanda elde edilen verilerin olumlu olduğunu dile getirdi. Bu olumlu gidişattan dolayı ihracatta da çift haneli bir artış öngördüğünü bildiren Büyükekşi, 1 Şubat tarihinde ihracat rakamlarının açıklanacağını aktardı. Henüz tam belirlenmemesine karşın yüzde 15 oranında artış beklediklerini ifade eden Büyükekşi, ihracatı 12 milyar doların üstüne çıkartacaklarını belirtti. Normalde her sene Ocak ayında verilerin daha düşük geldiğini anımsatan Büyükekşi, bu nedenle Ocak ayındaki ihracat artışının çok kritik olduğunu belirtti. 2018 senesinde her ay ihracat artışının açıklanacağını anlatan Büyükekşi, her ay rekor kırmayı planladıklarını belirterek, büyüme rakamları ve diğer verilerde bu sene çok güzel bir sezon beklediklerini vurguladı. 

Türkiye'nin 2017 senesinde ilk 3 çeyrek dönemde yüzde 7.1 büyüdüğünü anımsatan Mehmet Büyükekşi, büyümenin kaliteli olmasının da önemli olduğuna dikkat çekti. Yalnızca ithalatla büyümelerde sorunlar yaşandığını anlatan Büyükekşi, Türkiye'nin 2017'nin ilk 3 çeyrek dönem büyümesinde ihracatın ve yatırımların önemli olduğunu bildirdi. 

Sürdürülebilir Büyüme İçin İhracat Önemli 

Sürdürülebilir büyüme için bu büyümenin çok önemli olduğunu dile getiren Büyükekşi, sene sonunda yüzde 6 oranında bir büyüme öngördüğünü belirtti. Türkiye'nin çoğu kredi derecelendirme kuruluşunu yanılttığına işaret eden Büyükekşi, 2017 senesinde bu kuruluşların Türkiye'nin büyümesini yukarı yönlü 3-4 defa revize etmek zorunda kaldıklarını aktardı. Türkiye'nin 80 milyon nüfusa sahip bir ülke olduğunu ve her sene en az düzeyde 1 milyon kişiye iş olanağı sunmasının gerektiğini dile getiren Büyükekşi, bu nedenle sürdürülebilir büyüme için ihracatın çok önemli olduğunu belirtti. 

Bu sene ortalama yüzde 5 oranında büyüme öngördüğünü bildiren Büyükekşi, istihdam sağlanması adına güzel gelişmeler olacağını beklediklerini belirterek, bu sene 169 milyar dolar tutarında ihracat hedeflediklerini aktardı. Büyükekşi, hedeflerinin ihracatı 170 milyar dolarların üstüne çıkarmak olduğunu vurguladı. 

İhracat TİM Mehmet Büyükekşi Ekonomik Büyüme Sürdürülebilir Büyüme İstihdam
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