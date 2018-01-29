Sizde işin yoğun temposundan bunaldıktan sonra evinizde huzur, mutluluk ve konfor arayanlardan mısınız? Beytepe’de yükselen MİAVİTA Beytepe projesi ile hayal ettiğiniz yaşam artık bir adım uzağınızda. Her an zinde kalabileceğiniz spor salonu, sinemaya gitmek için evinizden dışarı çıkmaya gerek kalmadan izleyeceğiniz birbirinden güzel film seçenekleri ile MİAVİTA Beytepe, yaşamın kapılarını aralıyor. Bir konuttan fazlasını sunan ve yaşam standartlarınızı yükselten MİAVİTA Beytepe projesini yakından incelemeye ne dersiniz?

Sinema Salonu

İzleyeceğiniz filmler bile artık daha keyifli. Dilediğiniz saatte, dilediğiniz filmi MİAVİTA Sinema Salonu ile yaşamaya ne dersiniz? Ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte keyifle vakit geçirebileceğiniz, hatta sürprizlere bile ev sahipliği yapabileceğiniz sinema salonu MİAVİTA Beytepe’de…

Sauna ve Türk Hamamı

Tüm günün yorgunluğunu ve stresini MİAVİTA sauna ve Türk Hamamı’nda atarak kendinizi yenileyebilirsiniz. Ayrıca, giyinme odaları ve duş alanları ile evinize dinlenmiş ve hafiflemiş olarak dönebilirsiniz. Yaz keyfini de düşünen MİAVİTA, güneşlenme alanlarıyla da sizleri gün ışığından mahrum bırakmıyor.

Doğru Lokasyon

MİAVİTA BEYTEPE, Ankara’nın en değerli arazilerinden birinin üzerinde yükselirken, size sadece keyfini sürmek kalacak. Ankara manzarası ile huzuru evinize taşıyan MİAVİTA, Park Caddesi, Gordion Alışveriş Merkezleri, Galeria AVM, Arcadıum AVM, Gölbaşı, Mogan, Ümitköy, Çayyolu, Beysukent, Lüks Resoran ve Cafelere olan yakınlığı ile hayatın merkezinden uzaklaşmıyor. Birçok eğitim ve sağlık kuruluşuna olan mesafesi ile de en doğru adres olan MİAVİTA; Hacettepe, Bilkent, Başkent, Çankaya, Atılım, Ufuk Üniversitesi ve ODTÜ gibi eğitim kurumlarına olan yakınlığı ile eşsiz bir yatırım olarak karşınıza çıkıyor. Ana yollara olan yakınlığı aracınızla seyahatinizi kolaylaştırırken, dört bir yana ulaşan toplu taşıma olanaklarının evinize yakınlığı keyfinize keyif katıyor.

Rezidans Kavramı Gelişiyor

MiaVita Beytepe’de düşünülen her ayrıntı, yaşamınıza değer katıyor. Çamaşırhane, kuru temizleme ve temizlik hizmetlerini MİAVİTA’ya bırakın, siz yaşamın keyfini çıkarın.

Cafe&Restorant

Evden uzaklaşmadan keyifle oturabileceğiniz, en değerli konuklarınızı ağırlayabileceğiniz ve güzel anılar biriktirebileceğiniz MiaVita Café’ de harika zaman geçireceksiniz.

Spor Alanları

MiaVita Beytepe’de, spor lüks ya da zorunluluk olmaktan çıkıp, yaşam biçimi haline geliyor. Profesyonel ekipmanları, isteğe göre çalışabileceğiniz açık/kapalı spor alanı, tek pota basketbol sahası, sevdiklerinizle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sporunuzu da yapabileceğiniz kapalı havuzu ile spor yaşantınızın bir parçası haline geliyor.

Otopark Hizmetleri

Her dairenin özel kapalı otoparkı ve misafirler için özel açık otopark alanı ile güvenliği her noktaya taşıyan MiaVita, park sorununu ortadan kaldırıyor. Size sadece arabanızı rahatlıkla park ettikten sonra MİAVİT Beytepe’nin konforunu sürmek kalıyor.