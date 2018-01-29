Türkiye 29.01.2018 tarihli gerçekleşmiş üretim verileri ve gerçekleşmiş piyasa fiyatlarına göre bir önceki hafta 188.8 TL/MWh olarak gerçekleşen spot piyasa fiyat ortalaması, %2.3 oranında bir düşüş göstererek 184.58 TL/MWh olarak gerçekleşti. 2018 ikinci çeyrek ise 180 TL/MWh’ten işlem gördü.

Enexion Haftalık Enerji Piyasa Raporu’na açıklama yapan Enexion Enerji Danışmanlık Türkiye Genel Müdürü ve Enerji Uzmanı Ceren Özdal, “Geçtiğimiz hafta toplam üretim içinde yenilenebilir kaynakların payı %32,7, doğalgazın payı %30,6, kömürün payı ise %36,7 oranında yer tuttu. Şubat ayı baz yükü 185.5 TL/MWh, Mart ayı baz yükü 180.3 TL/MWh, Nisan ayı baz yükü ise 179 TL/MWh seviyelerinden işlem gördü” dedi. Ceren Özdal, aynı zamanda Kayseri İmar ve İnşaat’ın Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kuracağı 80.000 adet büyükbaş hayvan kapasiteli tesisi ile ilgili olarak “Kayseri’de 500 adet günlük kapasiteli olan kesimhane ve biyogaz tesisi yapılması planlanıyor. Besihanede ortaya çıkacak hayvan dışkıları sıyırıcı sistemleri ile biyogaz tesisine gönderileceği ve günde 2000 ton hayvan dışkısı işleme kapasitesine sahip biyogaz santrali de kurularak elektrik üreteceği basında yer aldı. Yapılması planlanan faaliyetin toplam maliyetinin 1 milyon lira olacağı ve biyogaz santralinde üretilecek elektrik enerjisi tesis bünyesinde kullanılıp artan kısım ise dış piyasaya satılacağı söyleniyor” dedi.