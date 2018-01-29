Her şehirde 3 köyün desteklenerek çiftçiye örnek gösterilecek projeye ilişkin bigilendirme yapan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından örnek köy modelinin uygulanmaya başlayacağını dile getirdi. Uygulama kapsamında her ailenin evine ahır yapılacağını bildiren Deligöz, hali hazırda uygulamalara başvuru yapıldığını fakat bazı şartların uygun olmaması nedeniyle destek sağlanamadığını aktardı. Deligöz, örnek köy modelinde kimseden bir koşul beklenmediğini ve her aileye ahır yapılacağını belirtti.

Uygulamaya yönelik detayları anlatan Deligöz, vatandaşın tek başına 20 kişilik- 50 kişilik ahır istemesi halinde bu ahırın yüzde 50'lik bölümünün karşılanacağını dile getirdi. Devletin bu ahırın yüzde 50'lik bölümünü karşılayacağını belirten Deligöz, 2- 3 kardeş ya da diğer akrabaların bir araya gelmesi halinde ve ahırın toplu olarak kurulmasını talep etmesi halinde bu ahırın yüzde 70'lik bölümünü devletin karşılayacağını bildirdi. Hayvancılığa Destekler Yüzde 130 Arttı

Bu ahırlarda yetiştirilen hayvanların devlet tarafından takip edileceğini bildiren Deligöz, buzağı desteğinden de bahsederek, suni tohumlama yapılması durumunda 700 lira, normal tohumlama yapılması halinde 550 lira dana başına veya buzağı başına ödendiğini vurguladı. Seçilen örnek köylerde ise suni tohumlamada 1000 lira, normal tohumlamada 750 lira ödeneceğini belirten Deligöz, desteklerin yüzde 130 oranında arttırılacağını dile getirdi. Hayvanların yemlenmesine de destek verileceğini ifade eden Deligöz, bu köylerin bölgelerdeki köylere örnek teşkil edeceğini bildirdi.