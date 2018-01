Her şehirde 3 köyün desteklenerek çiftçiye örnek gösterilecek projeye ilişkin bigilendirme yapan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından örnek köy modelinin uygulanmaya başlayacağını dile getirdi. Uygulama kapsamında her ailenin evine ahır yapılacağını bildiren Deligöz, hali hazırda uygulamalara başvuru yapıldığını fakat bazı şartların uygun olmaması nedeniyle destek sağlanamadığını aktardı. Deligöz, örnek köy modelinde kimseden bir koşul beklenmediğini ve her aileye ahır yapılacağını belirtti.