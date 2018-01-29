Ev sahipliğini Hollywood’un hem aktör hem pilot olan starları John Travolta ile Harrison Ford’un yaptığı ve bu yıl 15’incisi düzenlenen Havacılığın Yaşayan Efsaneleri Ödül Töreni’nde girişimci Eren Özmen, özel bir şerefle onurlandırıldı. Kaliforniya’da düzenlenen ödül töreninde her yıl verilen "Yılın Havacılık Girişimcisi" ödülünün adı "Eren Özmen Yılın Havacılık Girişimcisi Ödülü" olarak değiştirildi.

Eren Özmen, uzay sistemleri ve havacılık, ticari çözümler ve savunma ve ulusal güvenlik alanlarındaki ileri mühendislik teknolojilerinde uzman bir şirket olan Sierra Nevada Şirketi’nin (SNC) sahibi ve başkanı olarak görev yapıyor. Eren Özmen ve eşi Fatih Özmen, 1994 yılında SNC'yi satın aldılar. Eren ve Fatih Özmen’in stratejik liderlik hamleleri sayesinde SNC, 20 kişilik küçük bir şirketten ABD hükümetinin en iyi yüklenici şirketlerinden birine dönüştü. Bugün SNC, ABD’nin 19 eyaletinde, İngiltere’de, Almanya’da ve Türkiye'de, 3.500 çalışanıyla hizmet veriyor.

Yaşayan Havacılık Efsaneleri Direktörü Jerry Lips, "Eren Özmen, sektörümüzdeki en etkileyici insanlardan biri ve bu gururu hak ediyor. Alanının en önde gelen girişimcilerinden oluşan seçim komisyonumuz, yılın girişimcilik ödülünün, Eren Özmen adıyla anılmasına karar verdi.”dedi.

Özmen ise, "Böyle prestijli bir ödüle benim adımın verilmesinden büyük gurur duydum. 2018’de bu ödülü kazananları içtenlikle tebrik ediyor ve önümüzdeki yıllardaki başarılarını takip etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

"Eren Özmen Yılın Havacılık Girişimcisi Ödülü"nün ilk sahipleri ise yenilikçi ve teknolojik bir uçuş planlama şirketi ForeFlight'ın kurucuları Tyson Weihs ve Jason Miller oldu.

SNC’de Başarılarla Dolu 30 Yıllık Serüven

1980'lerin başında Özmen, Türkiye'den yükseköğrenim görmek için ABD'ye geldi. 1985 yılında Reno Nevada Üniversitesi'nde MBA yaptı ve 1988'de SNC'ye katıldı. Halihazırda SNC’de işletme yönetiminin her alanında aktif rol alıyor. Özmen liderliğinde şirket; hızlı ekonomik büyüme ve gelişmeyle ün kazandı ve çok sayıda sektörel ödüle layık görüldü.

Eren Özmen ve SNC, kısa süre önce Dream Chaser® uzay araçlarının sürekli geliştirilmesinde oynadığı rol ile gündeme geldi. Dream Chaser, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bulunduğu ve düşük-Dünya yörüngesine ulaşım servisi olan yeniden kullanılabilir, çok misyonlu bir uzay aracı ve yalnızca karaya iniş yapabilen tekerlekli bir gövde kaldırma aracı. SNC'nin Dream Chaser’ı, 2020'den itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu’na hizmet etmek üzere NASA tarafından seçildi ve bu yılın Ocak ayında uzay aracı, başarılı serbest uçuş testini tamamlayarak NASA’da önemli yol kaydetti.

Özmen çifti, SNC'deki çalışmalarına ek olarak başarılarını gelecek nesillere aktarmak üzere 2014 yılında Reno Nevada Üniversitesi'nde Özdoğan Girişimcilik Merkezi'ni kurdu. Kendisi de Havacılığın Yaşayan Efsaneleri arasında yer alan Harrison Ford'un öncülük ettiği havacılık eğitimlerine karşılık olarak Özmen çifti, Colorado'daki Centennial Havaalanı'nın genişletme alanında bulunan 'Kayalar Üzerindeki Kanatlar’ havacılık ve uzay galerisi için fon sağladı ve burası ‘Özmen Siyah Gökyüzü Uzay Galerisi’ olarak adlandırılacak. Hem Eren Özmen hem de Fatih Özmen, 2011 yılında "Yılın Havacılık Girişimcisi Ödülünü" aldılar ve her ikisi de adlarını Havacılık Efsaneleri arasına yazdırdılar.