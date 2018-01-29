Clairant Türkiye Genel Müdürü Değişti
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Clairant Türkiye Genel Müdürü Değişti


Clairant Türkiye Genel Müdürü Değişti
Clairant Türkiye Genel Müdürü Değişti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 15:04:30
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Özel kimyasallar konusunda hizmet veren Clariant Türkiye için yapılan değerlendirmelerde Alessandro Cavassi yeni genel müdür olarak atandı.

Özel kimyasallar alanında bir dünya lideri olan Clariant, Alessandro Cavassi'yi Clariant Türkiye Yeni Genel Müdürü ve Orta Doğu ve Afrika (MEA) Bölgesi’nden sorumlu Masterbatches İşletme Birimi Genel Müdürü olarak atadı.

Alessandro Cavassi, daha önce Güney Batı Avrupa bölgesinden sorumlu Masterbatches İşletme Birimi Saha Müdürü olarak çalışıyordu. Cavassi yeni görevinde, EMEA bölgesinden sorumlu olan Masterbatches İşletme Birimi RBL Başkanı Norbert Merklein’a ve şu anda MEA Bölgesinden sorumlu Genel Müdür, Mali Hizmetler Müdürü ve Clariant Türkiye Eski Genel Müdürü olarak görev yapan Andy Walti'ye raporlayacak.

clariant türkiye ekonomi haber basın bülteni
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