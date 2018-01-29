Bu Sene Otellerde Boş Oda Bulunamayacak!
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Bu Sene Otellerde Boş Oda Bulunamayacak!


Bu Sene Otellerde Boş Oda Bulunamayacak!
Bu Sene Otellerde Boş Oda Bulunamayacak! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 15:12:20
Anasayfa Turizm Bu Sene Otellerde Boş Oda Bulunamayacak!

Bu sene yabancı ve yerli turistlerin taleplerinde ciddi oranda artış yaşanacağını dile getiren Tatilsepeti.com Genel Müdürü Küçükyılmaz, tatil sezonunda otellerde boş oda bulmanın çok zor olacağını belirtti.

Yerli turist rezervasyonlarında 2018 senesi Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında artış olduğuna dikkat çeken Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, bu sene yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin taleplerinde ciddi oranda artış yaşanacağını dile getirdi. Tatil sezonunda otellerde boş oda bulmanın çok zor olacağını ifade eden Küçükyılmaz, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, kötü geçen 2015 ve 2016 senelerinin ardından 2017'de eski günlerine dönmeye başlayan Türk turizminin 2018 senesinde çok iyi bir performans göstereceğini belirtti. 

Avrupa, Rusya ve diğer alternatif pazarlardan gelen erken rezervasyonlarda artış olduğunu ifade eden Küçükyılmaz, şimdiye kadar yüzde 70'e varan artışlar olduğunu fakat geçen sene bu zamanlarda rezervasyonların önemli ölçüde düştüğünü anımsattı. Sezon geneline bu artışların yaşanmayacağını belirten Küçükyılmaz, Rusya'dan geçen seneki seviyede ya da biraz daha fazla turist geleceğini öngördüğünü, Avrupa'dan ve alternatif pazarlardan gelen turist sayısında da artış yaşanacağını öngördüğünü dile getirdi. Küçükyılmaz, geçen seneye kıyasla yurt dışından gelen turist sayısında çift haneli artış yaşanacağına dikkat çekti. 

Turizm Eski Formuna Kavuşacak 

Yabancı turist sayısının 2018 senesinde yüzde 20 oranında artarak 38 milyona ulaşacağını öngören Küçükyılmaz, Türkiye'nin doğu ve batı Avrupa'dan ciddi şekilde turist çektiğini belirtti. Son 2-3 sene içinde Türkiye'ye gelmeyen ve alternatif tatil bölgelerini seçen Avrupalı turistlerin Türkiye'deki gibi kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet bulamadığını vurgulayan Küçükyılmaz, eskisi gibi terör olaylarının yaşanmadığını, bu nedenle turistlerin tekrar Türkiye'ye döneceğini dile getirdi. 

Tatilsepeti Koray Küçükyılmaz Turizm Turist Otel Avrupa Rusya
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