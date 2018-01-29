Yerli turist rezervasyonlarında 2018 senesi Ocak ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 30 oranında artış olduğuna dikkat çeken Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz, bu sene yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin taleplerinde ciddi oranda artış yaşanacağını dile getirdi. Tatil sezonunda otellerde boş oda bulmanın çok zor olacağını ifade eden Küçükyılmaz, muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda, kötü geçen 2015 ve 2016 senelerinin ardından 2017'de eski günlerine dönmeye başlayan Türk turizminin 2018 senesinde çok iyi bir performans göstereceğini belirtti.

Avrupa, Rusya ve diğer alternatif pazarlardan gelen erken rezervasyonlarda artış olduğunu ifade eden Küçükyılmaz, şimdiye kadar yüzde 70'e varan artışlar olduğunu fakat geçen sene bu zamanlarda rezervasyonların önemli ölçüde düştüğünü anımsattı. Sezon geneline bu artışların yaşanmayacağını belirten Küçükyılmaz, Rusya'dan geçen seneki seviyede ya da biraz daha fazla turist geleceğini öngördüğünü, Avrupa'dan ve alternatif pazarlardan gelen turist sayısında da artış yaşanacağını öngördüğünü dile getirdi. Küçükyılmaz, geçen seneye kıyasla yurt dışından gelen turist sayısında çift haneli artış yaşanacağına dikkat çekti.

Turizm Eski Formuna Kavuşacak