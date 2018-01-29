Tüm düşüncelerin KDV iadelerinin yapılması konusunda ortak noktada buluştuğunu ifade eden Ağbal, şu anki KDV kanununda bir düzenleme yaptıklarını belirtti. Sonraki döneme devredilen KDV'lerin iade edilememesi yönündeki bu kanunu anlatan Ağbal, bir işletmeye yatırım yapılması halinde, makine-teçhizat alımları yapıldığını ve inşaat harcaması yapıldığını anımsattı. Bu harcamalar sonucu, işletmenin KDV'yi ödemesine karşın devletin KDV iadesi yapmadığını, bunun yerine işletmenin ilerleyen senelerde satışlardan topladığı KDV'ler ile ödediği KDV'yi telafi ettiğini anlatan Ağbal, bu sebeple işletmelerin uzun dönemlere yayılan KDV alacaklarının bulunduğuna dikkat çekti. Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten yüklü bir alacağı olduğuna işaret eden Ağbal, sistemin değiştirilmemesi halinde takdirde bu alacakların daha da artacağını vurguladı.

İşletmelerin KDV İadelerini Alması Uzun Döneme Yayılmayacak