Artık İşletmeler KDV İadelerini Alacak!
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Artık İşletmeler KDV İadelerini Alacak!


Artık İşletmeler KDV İadelerini Alacak!
Artık İşletmeler KDV İadelerini Alacak! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 15:32:24
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Sonraki dönemlere devreden KDV iadelerinin işletmeler üstünde ciddi bir yük olduğunu dile getiren Maliye Bakanı Ağbal, sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırdıklarını bildirdi.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Maliye Bakanı Naci Ağbal, sanayi ve ticaret odalarının KDV iadeleri konusunda şikayetçi olduklarını belirtti. Bu şikayetlerin ardından KDV Kanunu'nda değişiklik yapılması yönünde çalışmaya başladıklarını aktaran Ağbal, konuyla alakalı tüm sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alındığını dile getirdi. 

Tüm düşüncelerin KDV iadelerinin yapılması konusunda ortak noktada buluştuğunu ifade eden Ağbal, şu anki KDV kanununda bir düzenleme yaptıklarını belirtti. Sonraki döneme devredilen KDV'lerin iade edilememesi yönündeki bu kanunu anlatan Ağbal, bir işletmeye yatırım yapılması halinde, makine-teçhizat alımları yapıldığını ve inşaat harcaması yapıldığını anımsattı. Bu harcamalar sonucu, işletmenin KDV'yi ödemesine karşın devletin KDV iadesi yapmadığını, bunun yerine işletmenin ilerleyen senelerde satışlardan topladığı KDV'ler ile ödediği KDV'yi telafi ettiğini anlatan Ağbal, bu sebeple işletmelerin uzun dönemlere yayılan KDV alacaklarının bulunduğuna dikkat çekti. Özel sektörün KDV iadeleri konusunda devletten yüklü bir alacağı olduğuna işaret eden Ağbal, sistemin değiştirilmemesi halinde takdirde bu alacakların daha da artacağını vurguladı. 

İşletmelerin KDV İadelerini Alması Uzun Döneme Yayılmayacak

Bu durumun özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi anlamına geldiğini belirten Ağbal, bu işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini arttırarak yatırımların fizibilitesini bozduğunu anlattı. İşletmelerin rekabet gücünün engellendiğine işaret eden Ağbal, kanunun bu etkilerini görünce, KDV iadelerini düzenlemeyi öncelikli hale getirdiklerini bildirdi. Yapacakları çalışmalar sonrasında devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırdıklarını açıklayan Ağbal, artık işletmelerin ödediği KDV'yi kısa süre içinde alabileceğini dile getirdi. Bu sürecin devletin mali imkanlarına uygun bir şekilde belirleneceğini vurgulayan Ağbal, bundan sonra yüklenen KDV'den, tahsil edilen KDV'den geri alınamayanların devlet tarafından iade edileceğini ifade etti. 

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