Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Arslan, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu'nun açıklandığını bildirdi. Bu raporda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın küresel hub bağlantısında dünyanın en güçlü büyüyen 20 havalimanı içinden 7'nci sıraya yükseldiğini bildirdi. 2007-2017 seneleri arasında hub bağlantı artışlarına göre yapılan analizlerde Atatürk Havalimanı'nın yüzde 591 oranında artarak Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ilk 10'a giren tek Avrupa havalimanı olduğuna işaret eden Arslan, sıralamada Moskova'nın 12'nci, Lizbon'un 14'üncü, Brüksel'in 20'nci sırada bulunduğunu anımsattı.

2017 senesine kıyasla Avrupa'da bağlantı sayısı en çok olan 20 havalimanı sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 4'üncü sıraya yükseldiğini bildiren Arslan, Atatürk Havalimanı'nın Frankfurt, Amsterdam, Paris Charles De Geulle havalimanlarından sonra dördüncü sıraya yükseldiğini belirtti. Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Hub'u

Atatürk Havalimanı'nın, yüzde 591 oranında artarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen hub'u olması nedeniyle 2007 senesinde 13'üncü sıradayken, 10 senede 9 basamak yükseldiğine dikkat çeken Arslan, doğrudan bağlantılı uçuşlarda 2007 senesinde Avrupa'da 20'nci sırada olan Atatürk Havalimanı'nın, 2017 senesinde 5'inci sıraya yükseldiğini aktardı. Atatürk Havalimanı'nın 10 senelik süreçte yüzde 118 oranında artışla Avrupa'da doğrudan uçuşlarını en hızlı geliştiren havalimanı olduğnu dile getiren Arslan, Türkiye'nin bağlantı stratejisine yönelik ACI raporunda ayrıntılı bir analiz yapıldığını belirtti. Arslan, raporda Türk Hava Yolları (THY)'nin bağlantılarda farklı bir kategoride değerlendirildiğini ve Körfez ülkeleri ile THY'nin Avrupa'nın hub bağlantılarına olan etkilerinin araştırıldığını ifade etti.