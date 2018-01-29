Türkiye Uçuş Ağını 10 Senede 500 Kat Genişletti!
Advert Advert Advert


Türkiye Uçuş Ağını 10 Senede 500 Kat Genişletti!


Türkiye Uçuş Ağını 10 Senede 500 Kat Genişletti!
Türkiye Uçuş Ağını 10 Senede 500 Kat Genişletti! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 15:45:20
Anasayfa Eko Gündem Türkiye Uçuş Ağını 10 Senede 500 Kat Genişletti!

Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu verilerini değerlendiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye'nin uçuş ağını 10 sene içinde yüzde 591 oranında genişleterek, büyüme oranında Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sıraya ulaştığına dikkat çekti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Arslan, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu'nun açıklandığını bildirdi. Bu raporda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın küresel hub bağlantısında dünyanın en güçlü büyüyen 20 havalimanı içinden 7'nci sıraya yükseldiğini bildirdi. 2007-2017 seneleri arasında hub bağlantı artışlarına göre yapılan analizlerde Atatürk Havalimanı'nın yüzde 591 oranında artarak Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ilk 10'a giren tek Avrupa havalimanı olduğuna işaret eden Arslan, sıralamada Moskova'nın 12'nci, Lizbon'un 14'üncü, Brüksel'in 20'nci sırada bulunduğunu anımsattı. 

2017 senesine kıyasla Avrupa'da bağlantı sayısı en çok olan 20 havalimanı sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 4'üncü sıraya yükseldiğini bildiren Arslan, Atatürk Havalimanı'nın Frankfurt, Amsterdam, Paris Charles De Geulle havalimanlarından sonra dördüncü sıraya yükseldiğini belirtti. 

Avrupa'nın En Hızlı Büyüyen Hub'u

Atatürk Havalimanı'nın, yüzde 591 oranında artarak Avrupa'nın en hızlı büyüyen hub'u olması nedeniyle 2007 senesinde 13'üncü sıradayken, 10 senede 9 basamak yükseldiğine dikkat çeken Arslan, doğrudan bağlantılı uçuşlarda 2007 senesinde Avrupa'da 20'nci sırada olan Atatürk Havalimanı'nın, 2017 senesinde 5'inci sıraya yükseldiğini aktardı. Atatürk Havalimanı'nın 10 senelik süreçte yüzde 118 oranında artışla Avrupa'da doğrudan uçuşlarını en hızlı geliştiren havalimanı olduğnu dile getiren Arslan, Türkiye'nin bağlantı stratejisine yönelik ACI raporunda ayrıntılı bir analiz yapıldığını belirtti. Arslan, raporda Türk Hava Yolları (THY)'nin bağlantılarda farklı bir kategoride değerlendirildiğini ve Körfez ülkeleri ile THY'nin Avrupa'nın hub bağlantılarına olan etkilerinin araştırıldığını ifade etti. 

Avrupa'dan dünyanın çeşiti bölgelerine aktarmalı ucuşlarda 2007 senesinde pazarda yüzde 0.6 oranında pay sahibi olan THY'nin 2017 senesinde bu oranı yüzde 3.6'ya çıkarttığını ifade eden Arslan, Avrupa'dan Asya'ya yapılan aktarmalı uçuşlarda ise THY'nin 10 sene içinde pazardaki payını yüzde 1.1 oranından yüzde 4.6'ya çıkardığını bildirdi. 

THY Atatürk Havalimanı Avrupa Havalimanları Konseyi Uçuş ağı Ahmet Arslan Hub Havaalanı Hub Bağlantı Raporu
KREDİ HABERLERİ
Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Yüksek Tutarlı İhtiyaç Kredisi Nasıl Çekilir? Bankalar ihtiyaç kredilerini belli bir limit dahilinde verirler. Her bankanın hem Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) mevzuatları çerçevesinde hem de kendilerine özel kriterleri bulunur. İlk olarak her zaman...
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler
Ziraat Bankası Mesleğe Bağlı Krediler Türkiye bankacılık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren, çok sayıda banka şubesi, ATM'si bulunan Ziraat Bankası, teknolojinin gelişmesi ile birlikte verdiği hizmetleri de genişletiyor. Mobil ve internet bankacılığı ile anında kredi imkanı sağlayan banka...
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir?
Düşük Kredi Notu ile Nasıl Kredi Alınabilir? Bankalardan kredi alabilmek için en önemli hususların başında kredi notu ve gelir durumu gelir. Gelir durumuna göre verilebilinecek maksimum kredi tutarı belirlenir. Ancak kredi notunun düşük olduğu durumlarda...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Kripto Paralar Düşüşte! Bitcoin, Ethereum ve Ripple Son Dakika!
Kripto Paralar Düşüşte! Bitcoin, Ethereum ve Ripple Son Dakika!
Kim Der Kış Mevsimi! Restoranlar Tam Kapasite Doldu
Kim Der Kış Mevsimi! Restoranlar Tam Kapasite Doldu