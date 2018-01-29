Malatya'da 1989 senesinde kurulan fakat hiç kullanılmayan atıl durumdaki Vagon Onarım Fabrikası'na, Türk Kızılayı 20 milyon dolar değerinde yatırım yaparak afet barınma sistemleri üretecek. Malatya'da Sümer Holding A.Ş.'ye ait olan ve 1989 senesinde 52 bin metrekare araziye inşa edilen fabrika, şimdiye kadar hiç kullanılmadı. Atıl durumda olan fabrika, Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası haline gelecek.

Fabrikanın ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Türk Kızılayı, dünya üzerindeki diğer yardım kuruluşlarının afet barınma sistemleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, atıl kalan fabrikayı Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürmek için Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın şehre gelerek araştırma yaptığını bildirdi. Sistemin İhracatı Sağlanacak

Atıl kalan fabrikanın Afet Barınma Sistemleri Fabrikası haline getirilmesi için resmi sürecin devam ettiğini belirten Yalçın, işletmenin Türk Kızılayı tarafından dünyanın en büyük Afet Barınma Sistemleri Fabrikası haline getirileceğine dikkat çekti. Fabrikanın prefabrike yapı ve konteyner üreten bir fabrika haline geleceğini bildiren Yalçın, bu sayede yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarının değil, bunun yanı sıra uluslararası Kızılay ve Kızılhaç örgütleri ile BM gibi diğer uluslararası örgütlerin de ihtiyaçlarının karşılanacağına işaret etti. Yalçın, yurt dışındaki örgütlerin de bu fabrikadan alım yapacağını ve bu şekilde Malatya'dan ihracat da gerçekleştirileceğini vurguladı.