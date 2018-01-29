Türk Kızılayı Ulusal Örgütleri Afet Barınma Sistemleri Üretecek
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Türk Kızılayı Ulusal Örgütleri Afet Barınma Sistemleri Üretecek


Türk Kızılayı Ulusal Örgütleri Afet Barınma Sistemleri Üretecek
Türk Kızılayı Ulusal Örgütleri Afet Barınma Sistemleri Üretecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-29 Saat: 15:57:37
Anasayfa İthalat&İhracat Türk Kızılayı Ulusal Örgütleri Afet Barınma Sistemleri Üretecek

Malatya'da 29 sene önce kurulan fakat hiç kullanılmayan "Vagon Onarım Fabrikası"nda Türk Kızılayı afet barınma sistemleri üretecek.

Malatya'da 1989 senesinde kurulan fakat hiç kullanılmayan atıl durumdaki Vagon Onarım Fabrikası'na, Türk Kızılayı 20 milyon dolar değerinde yatırım yaparak afet barınma sistemleri üretecek. Malatya'da Sümer Holding A.Ş.'ye ait olan ve 1989 senesinde 52 bin metrekare araziye inşa edilen fabrika, şimdiye kadar hiç kullanılmadı. Atıl durumda olan fabrika, Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası haline gelecek. 

Fabrikanın ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan Türk Kızılayı, dünya üzerindeki diğer yardım kuruluşlarının afet barınma sistemleri ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanı Umut Yalçın, atıl kalan fabrikayı Afet Barınma Sistemleri Fabrikası'na dönüştürmek için Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın şehre gelerek araştırma yaptığını bildirdi. 

Sistemin İhracatı Sağlanacak

Atıl kalan fabrikanın Afet Barınma Sistemleri Fabrikası haline getirilmesi için resmi sürecin devam ettiğini belirten Yalçın, işletmenin Türk Kızılayı tarafından dünyanın en büyük Afet Barınma Sistemleri Fabrikası haline getirileceğine dikkat çekti. Fabrikanın prefabrike yapı ve konteyner üreten bir fabrika haline geleceğini bildiren Yalçın, bu sayede yalnızca Türkiye'nin ihtiyaçlarının değil, bunun yanı sıra uluslararası Kızılay ve Kızılhaç örgütleri ile BM gibi diğer uluslararası örgütlerin de ihtiyaçlarının karşılanacağına işaret etti. Yalçın, yurt dışındaki örgütlerin de bu fabrikadan alım yapacağını ve bu şekilde Malatya'dan ihracat da gerçekleştirileceğini vurguladı. 

Artık doğal afetlerde çadır yerine konteynerlerin kullanılmaya başladığını anlatan Yalçın, çadır yerine modern, güvenli ve kalıcı konteynerlerle afet barınma merkezleri kurmayı düşündüklerini aktardı. Bu bölgelerde ibadethane ve sınıf gibi farklı yapılar da bulunacağının bilgisini veren Yalçın, ilerleyen süreçte özel sektörün ihtiyaçlarını da karşılayabilecek bir fabrika haline gelmeyi hedeflediklerini aktardı. 

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