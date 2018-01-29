REIDIN Güven ve Fiyat Endekslerini Açıkladı
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REIDIN Güven ve Fiyat Endekslerini Açıkladı


REIDIN Güven ve Fiyat Endekslerini Açıkladı
REIDIN Güven ve Fiyat Endekslerini Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-29 Saat: 16:00:11
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REIDIN tarafından bir süredir Güven ve Fiyat Beklenti Endeksleri değerlendirmeye alınmıştı. Yapılan değerlendirmelerde gayrimenkul sektöründe herhangi bir artışın yaşanması beklenmiyor.

‘REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi’ ve ‘Fiyat Beklenti Endeksi’ 2018 yılı 1. çeyrek dönem sonuçlarına göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisi azaldı.

Gayrimenkul sektörü ile ilgili güncel verilerle derinlikli analitik bilgiler sunan REIDIN’in, Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven ve Fiyat Beklenti Endeksi 2018 yılı 1Çeyrekdönem sonuçlarını değerlendiren REIDIN CEO’su Kerim Bertrand, “Son dönem raporlarını incelediğimizde, 2018 yılı 1 Çeyrek döneminde, bir önceki döneme göre puan artarak 95’e yükselen Güven Endeksi’nin, son bir yılın ortalaması 100.6’ya yaklaştığını görüyoruz. Endeks değerinin 100’ün üzerinde çıkmasının pozitif olarak değerlendirildiği Güven Endeksi’nde puanlık bir artışla bu rakama yaklaşılmasını olumlu buluyoruz. Fiyat Beklenti Endeksi ise 85 puanla son bir yılın ortalaması 96.8’in altında kaldı. Endekslere göre, önümüzdeki üç aylık dönemde gayrimenkul fiyatlarında artış beklentisinin azaldığını söyleyebiliriz” dedi.


‘Güven Endeksi’nde Artış, ‘Fiyat Beklenti Endeksi’nde Gerileme Yaşandı

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi değeri, 2018 yılı 1. Çeyrek döneminde, geçen çeyrek döneme göre %10 artışla 95 (Kısmen Kötümser) olarak ölçüldü. REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Fiyat Beklenti Endeksi değeri ise, geçen çeyrek döneme göre %8 azalışla 85 (Kısmen Kötümser) olarak ölçüldü.

Gayrimenkul Geliştiricileri İyimser


REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi 2018 yılı 1. Çeyrek döneminde, geçen çeyrek dö̈neme göre; Bankalar ve Finansal Kurumlar için %10 azalışla 81.3(Kısmen Kötümser) ölçüldü. Aynı dönem Gayrimenkul Danışmanları için %29 artışla 100.9 (Kısmen Stabil), Gayrimenkul Değerleme Uzmanları için %1 azalışla 76.6(Kısmen Kötümser) ve Gayrimenkul Geliştiricileri için %12 artışla 102.4 (Kısmen İyimser) olarak ölçüldü.

Endeksler, Türkiye Genelini Kapsıyor

REIDIN Türkiye Gayrimenkul Sektörü Güven Endeksi ve Fiyat Beklenti Endeksi ile gayrimenkul sektöründe rol alan sektör profesyonellerinin; gayrimenkul sektörüne duydukları güvenin ölçülmesi ve gayrimenkul fiyatları ile ilgili beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanıyor. Çeyreklik dönemlerde oluşturulan anketler, yaklaşık 20 bin kişiden oluşan, Türkiye’de gayrimenkul sektöründe rol alan oyuncuları kapsayan bir örneklem grubuna uygulanıyor.

REIDIN ekonomi haber basın bülteni
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