Türkiye'nin geçtiğimiz sene içerisinde toplam 81 il genelinde gerçekleştirilen yerli marka başvuruları açıklandı. Adres Patent tarafından yayımlanan marka haritası hakkında detaylı bilgiler aktaran Adres Patent'in Genel Müdürü konumunda bulunan Cumhur Abdullah Akbulut, marka tescil başvurularının sayısında artış gözlemlendiğini dile getirdi.

Sınai Mülkiyet Kanunu Artışta Büyük Pay Sahibi

Akbulut gerçekleştirdiği açıklamasında kamuoyunda Patent ve Marka Kanunu olarak bilinen Sınai Mülkiyet Kanunu'nun geçtiğimiz sene içerisinde yasalaştığını anımsatarak, ortaya çıkan bu artışta söz konusu kanunun büyük bir paya sahip olduğunu ifade etti.

2016 senesi içerisinde 94 bin 575 seviyesinde bulunan marka tescil başvuru sayısının, 2017 senesinde 106 bin 99 seviyesine ulaştığına dikkat çeken Akbulut, marka tescili başvuru sayısında tarihi bir rekora imza atıldığına vurgu yaptı.

İstanbul'da Yapılan Başvuru Sayısında Büyük Artış

Türkiye'nin 2017 senesine yönelik marka haritasının paylaşımını yapan Akbulut, 2016 senesi içerisinde İstanbul'da yapılan 44 bin 782 seviyesindeki başvuru sayısının 49 bin 683 seviyesine yükseldiğini, yine aynı dönemler baz alındığında Ankara'da gerçekleştirilen 7 bin 440 başvuru sayısının ise 8 bin 536 seviyesine ulaştığını bildirdi. Akbulut ayrıca İzmir'de ise bu rakamların 6 bin 546 seviyesinden, 7 bin 60 seviyesine çıktığını sözlerine ekledi.

Akbulut tarafından paylaşılan haritadaki bilgiler doğrultusunda bazı illerin 2017 senesindeki başvuru sayıları şu şekilde;

2017 senesinde Adana'da bin 757 başvuru, Antalya'da 3 bin 443 başvuru, Balıkesir'de 826 başvuru, Bursa'da 4 bin 847 başvuru, Denizli'de bin 548 başvuru, Gaziantep'te 3 bin 496 başvuru, Kayseri'de bin 517 başvuru, Kocaeli'nde 2 bin 408 başvuru, Konya'da 2 bin 852 başvuru, gerçekleştirildi.

Ayrıca Aydın'da 775 başvuru yapılırken, Çanakkale'de 431 başvuru, Diyarbakır'da 493 başvuru, Eskişehir'de 830 başvuru, Giresun'da 146 başvuru, Hatay'da 970 başvuru, Malatya'da 349 başvuru, Manisa'da 744 başvuru ve Kahramanmaraş'ta ise 464 başvuru yapıldı.