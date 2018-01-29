Bavul.com'u 4 sene önce bünyesine alan, merkezi Romanya'da bulunan çevrimiçi turizm portalı geçtiğimiz sene içerisinde şirketin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Söz konusu şirketin faaliyet durdurma kararının ardından bu defa da Paravion Turizm'in iflas talebiyle dava açtığı belirtildi.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde geçtiğimiz hafta açılan dava çerçevesinde alacaklı olan tarafların 15 günlük süre zarfı içinde itiraz etme haklarının bulunduğu bildirildi. Bahsi geçen iflas kararının çıkartılması durumunda şirketin tasfiye sürecine gireceği ifade edilerek, bunun sonucunda şirketin varlıklarının satış işleminin yapılacağı ve borçların kapatılacağı belirtildi.

Ne Olmuştu?

2014 senesinin Ağustos ayı içerisinde devralınan bavul.com hakkında şirket yönetimi operasyonların eylül ayından itibaren durdurulacağını açıklamıştı. Alınan karar hakkında da açıklama gerçekleştiren şirket yönetimi, bu kararın gerekçesi olarak, pazarda gözlemlenen aşırı rekabetçi fiyat politikalarından dolayı karlılığın azalması ve kurda yaşanan hızlı değişimler gösterilmişti.

Konu hakkında gerçekleştirilen açıklamada bavul.com'dan alınan hizmetlerin negatif bir etkisi olmayacağı dile getirilmiş ve bütün yolcuların seyahatlerinin güvence altında bulunduğu vurgulanmıştı.

Turkcell Tarafından 2011'de Kurulmuştu

Öte yandan Bavul.com'un 2011 senesinde Turkcell tarafından kurulduğu ve 2014 senesi içerisinde Avrupa'da faaliyet gösteren en büyük online turizm portalı konumundaki Paravion'a satışının yapıldığı biliniyordu. 3 senelik bir zaman dilimi içerisinde alınan kapatma kararının ise Türkiye'de son dönem zarflarında meydana gelen politik sorunlar ve güvenlik problemleri gösterilmişti. Bavul.com'un sahibi konumundaki Paravion'un ajans olarak faaliyetlerinin süreceğide ayrıca belirtilmişti.